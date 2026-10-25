Địa ốc 24H: Đã giải ngân 577 tỷ đồng cho người dưới 35 tuổi mua NƠXH; gỡ vướng tổ hợp căn hộ cao cấp bỏ hoang

TP Hà Nội đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện để TP chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia được Trung ương giao; rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, từng bước hình thành hệ thống đường sắt đồng bộ, hiện đại, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 16/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và các quy định của Luật Thủ đô năm 2026.