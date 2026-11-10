Địa ốc 24H: Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² nói gì?
Khu chung cư Đại Thanh (Mường Thanh): Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; Người phụ nữ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình nói gì?; Lý do hàng loạt dự án đầu tư ở Thái Nguyên chấm dứt hoạt động;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-co-so-hong-van-lo-mat-nha-nguoi-tra-gia-dat-nong-thon-gan-15-ty-dongm-noi-gi-post1892993.tpo