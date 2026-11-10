Địa ốc 24H: Có sổ hồng vẫn lo mất nhà; người trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² nói gì?

Từng là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, MC Huyền Châu quyết định rời nhà đài vào năm 2021 sau 16 năm gắn bó. Hiện tại, nữ MC sinh năm 1985 tiếp tục theo đuổi công việc dẫn chương trình, kinh doanh và giảng dạy. Ở tuổi 41, cô gây chú ý với nhan sắc trẻ trung cùng căn hộ cao cấp được bài trí tinh tế tại Hà Nội.