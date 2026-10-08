Địa ốc 24H: Chung cư mới tại Hà Nội chủ yếu vẫn là cao cấp; thí điểm gỡ vướng dự án 5.000 tỷ 'treo' gần 20 năm
Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Nên thí điểm trước khi áp dụng rộng; Chung cư mới tại Hà Nội nửa đầu năm chủ yếu là cao cấp, siêu sang; Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng; Vì sao gần 7 năm quỹ bảo trì tại dự án Hateco Apollo ‘nằm im’?:... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-chung-cu-moi-tai-ha-noi-chu-yeu-van-la-cao-cap-thi-diem-go-vuong-du-an-5000-ty-treo-gan-20-nam-post1883214.tpo