Địa ốc 24H: Chính phủ muốn bỏ thu thuế 0,2% với đất lấn chiếm; hiện trạng dự án 200 ha được gỡ vướng
Có nên mua chung cư sớm để giữ quyền sở hữu tài sản lâu dài?; Chính phủ muốn bỏ thu thuế 0,2% với đất lấn chiếm; Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng; Diện mạo dự án 200 ha Bắc Hội An được gỡ vướng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 23/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-chinh-phu-muon-bo-thu-thue-02-voi-dat-lan-chiem-hien-trang-du-an-200-ha-duoc-go-vuong-post1878764.tpo