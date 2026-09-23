Địa ốc 24H: Chính phủ muốn bỏ thu thuế 0,2% với đất lấn chiếm; hiện trạng dự án 200 ha được gỡ vướng

Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo với trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “chủ trương đúng nhưng thực hiện chưa tốt”; cấp uỷ các cấp ở Nghệ An đang đẩy mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ đổi mới cách tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “6 rõ”, “6 dám”.