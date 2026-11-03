Địa ốc 24H: Chấp thuận đầu tư KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ đồng; có nên cấm 'lướt sóng' nhà trên giấy?

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 10/2026, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tiếp tục tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên áp lực hoàn thành kế hoạch trong hai tháng cuối năm vẫn còn khá lớn.