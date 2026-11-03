Địa ốc 24H: Chấp thuận đầu tư KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ đồng; có nên cấm 'lướt sóng' nhà trên giấy?
Khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm mong được an cư tại chỗ; Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư KĐT đa mục tiêu gần 100.000 tỷ đồng; Không thể cấm chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; Cần Thơ xây nhà hát 1.000 tỷ đồng;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 3/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-chap-thuan-dau-tu-kdt-da-muc-tieu-gan-100000-ty-dong-co-nen-cam-luot-song-nha-tren-giay-post1890941.tpo