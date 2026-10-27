Địa ốc 24H: Chấn chỉnh đấu giá đất; dự báo giao dịch BĐS cuối năm 'bùng nổ'

Ngày 26/10, tại chương trình CEO 500, lãnh đạo Tp.HCM cùng các nhà đầu tư quốc tế trao đổi về giải pháp thu hút vốn tài chính cho các lĩnh vực công nghệ, hạ tầng và kinh tế xanh. Trọng tâm là phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, mở rộng kênh huy động vốn và cải thiện môi trường đầu tư.