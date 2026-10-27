Địa ốc 24H: Chấn chỉnh đấu giá đất; dự báo giao dịch BĐS cuối năm 'bùng nổ'
Giao dịch bất động sản cuối năm dự báo 'bùng nổ' nhưng phân hoá mạnh; TP.HCM chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất; Lãi suất 'hạ nhiệt', bất động sản có đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới?; Dự kiến thời gian cưỡng chế di dời 250 hộ dân ở cư xá Thanh Đa;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 27/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-chan-chinh-dau-gia-dat-du-bao-giao-dich-bds-cuoi-nam-bung-no-post1888898.tpo