Địa ốc 24H: Cận khu đất ven hồ của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Công chứng viên được công chứng giao dịch BĐS toàn quốc
Hà Nội ấn định thời hạn di dân, xử lý 12 dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh; Cận cảnh các thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Công chứng viên được công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc; TPHCM thêm 850 ha đất thí điểm làm nhà ở thương mại;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-can-khu-dat-ven-ho-cua-nguoi-co-nghe-danh-ly-nha-ky-cong-chung-vien-duoc-cong-chung-giao-dich-bds-toan-quoc-post1895338.tpo