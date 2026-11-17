HNN - Huế đã có những mô hình nông nghiệp đô thị, từ vườn nhà truyền thống đến sản xuất công nghệ cao. Làm thế nào để những mô hình này cùng tạo ra giá trị kinh tế, gìn giữ cảnh quan di sản và tăng khả năng chống chịu trước thiên tai? Câu trả lời không chỉ nằm ở phương thức sản xuất, mà còn ở cách tổ chức không gian phát triển.