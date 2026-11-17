Địa ốc 24H: Biệt thự của cựu Chủ tịch AIC bán đấu giá 113 tỷ đồng; khu đô thị đa mục tiêu có gần 50% nhà ở tái định cư
Chính phủ yêu cầu làm rõ loạt vấn đề 'nóng' về bất động sản, nhà ở; Biệt thự của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bán đấu giá thu được 113 tỷ đồng; Hà Nội chấp thuận khu đô thị đa mục tiêu 4,3 tỷ USD, gần 50% là nhà ở tái định cư; Đồng Nai lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 17/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-biet-thu-cua-cuu-chu-tich-aic-ban-dau-gia-113-ty-dong-khu-do-thi-da-muc-tieu-co-gan-50-nha-o-tai-dinh-cu-post1894996.tpo