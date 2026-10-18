Địa ốc 24H: Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư sau 14 năm chưa hoạt động
Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây; Quy định xây nhà ở riêng lẻ tối đa 2 tầng; Đà Nẵng có thêm dự án căn hộ, khách sạn nghìn tỷ ven sông Hàn;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/10.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-bi-phat-tien-ty-vi-ban-dat-nen-khi-chua-du-dieu-kien-du-an-tai-dinh-cu-sau-14-nam-chua-hoat-dong-post1886220.tpo