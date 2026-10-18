Địa ốc 24H: Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư sau 14 năm chưa hoạt động

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là "điểm nghẽn" lớn nhất kéo chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lâm Đồng đang thể hiện quyết tâm cao để bảo đảm mặt bằng cho các dự án. Chậm nhất đến ngày 30/10/2026, tất cả các dự án đầu tư công phải hoàn thành công tác này. Nếu không hoàn thành, trách nhiệm trước hết thuộc về các địa phương.