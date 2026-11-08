Địa ốc 24H: Báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường BĐS; phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định xây cao ốc
Bộ Xây dựng phải báo cáo Thủ tướng về tổng thể thị trường bất động sản; Hà Nội sẽ phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định để xây cao ốc 30 tầng; 246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?; Đà Nẵng dự kiến phát triển 10.400 căn hộ cho thuê; ... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-bao-cao-thu-tuong-tong-the-thi-truong-bds-pha-do-10-toa-tap-the-cu-truong-dinh-xay-cao-oc-post1892453.tpo