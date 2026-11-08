Địa ốc 24H: Báo cáo Thủ tướng tổng thể thị trường BĐS; phá dỡ 10 tòa tập thể cũ Trương Định xây cao ốc

Thành phố Hà Nội đặt yêu cầu xử lý dứt điểm 146 vụ vi phạm công trình thủy lợi trước ngày 10-11. Tuy nhiên, ngày 4 và 5-11, tại phường Chương Mỹ, các xã Phượng Dực và Cổ Đô, phóng viên Báo Hànộimới vẫn ghi nhận công trình vi phạm, vật cản trên bờ, dưới lòng kênh. Thực trạng này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan hữu quan để tạo chuyển biến thực chất.