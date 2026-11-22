Một trạm biến áp ven đường cao tốc ở bang Maryland (Mỹ), trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng điện phục vụ các trung tâm dữ liệu AI ngày càng gia tăng. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, Google vừa ký thỏa thuận trị giá hơn 500 triệu USD với Quaise Energy để mua 50 MW điện từ dự án địa nhiệt tại bang Oregon (Mỹ), dự kiến bắt đầu cung cấp sớm nhất vào năm 2030.

Khác với địa nhiệt truyền thống, công nghệ mới khai thác nhiệt từ các tầng đá sâu hàng kilomet, nơi nhiệt độ và áp suất cực cao khiến nước chuyển sang trạng thái siêu tới hạn, giúp vận chuyển lượng năng lượng lớn hơn.

Quaise đang phát triển công nghệ sử dụng sóng milimet công suất cao để phá vỡ đá, thay thế mũi khoan cơ học trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt.

Trong khi đó, Mazama Energy ứng dụng công nghệ Carbon Chill, sử dụng khí CO2 để làm mát mũi khoan. Công ty cho biết giải pháp này giúp tăng tốc độ khoan thêm 20%.

Các doanh nghiệp kỳ vọng mỗi giếng địa nhiệt siêu nóng có thể tạo ra từ 15 MW điện trở lên, qua đó giảm số lượng giếng khoan và chi phí đầu tư.

Tuy nhiên, công nghệ vẫn trong giai đoạn phát triển, cần chứng minh hiệu quả kinh tế và độ tin cậy trước khi được triển khai thương mại trên quy mô lớn.