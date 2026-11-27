Lấy bài toán thực tiễn làm điểm xuất phát của nghiên cứu

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững - GEOTEC HANOI 2026 (diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/11), PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của các đơn vị tổ chức trong việc duy trì, phát triển hội nghị thành diễn đàn khoa học quốc tế uy tín.

Tại GEOTEC HANOI 2026, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhấn mạnh yêu cầu đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, GEOTEC HANOI góp phần kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ địa kỹ thuật vào thực tiễn phát triển hạ tầng.

Địa kỹ thuật là lĩnh vực khoa học nền tảng, có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, chất lượng, hiệu quả đầu tư và tuổi thọ công trình. Những tiến bộ trong xử lý nền đất yếu, móng sâu, công trình ngầm và địa kỹ thuật biển đã giúp triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong điều kiện địa chất phức tạp.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa địa kỹ thuật với công nghệ số, mô hình thông tin công trình, trí tuệ nhân tạo và hệ thống quan trắc thời gian thực đang mở ra hướng tiếp cận mới.

Thay vì chỉ xử lý sự cố, các giải pháp công nghệ cho phép chủ động dự báo rủi ro, quản lý toàn bộ vòng đời công trình, góp phần phát triển hạ tầng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại Việt Nam, lĩnh vực địa kỹ thuật đã đạt nhiều kết quả quan trọng, từng bước làm chủ các giải pháp xử lý nền đất yếu, móng sâu, công trình ngầm và gia cố nền.

Những công nghệ này được ứng dụng tại nhiều dự án lớn như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc Bắc - Nam, các cảng biển nước sâu và tuyến đường sắt đô thị.

Qua quá trình triển khai, đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp trong nước đã tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực và từng bước tiếp cận các công nghệ tiên tiến.

Tuy nhiên, nhu cầu phát triển hạ tầng trong giai đoạn tới ngày càng lớn, đặc biệt với các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị, cao tốc, cảng biển và sân bay. Những công trình này đặt ra yêu cầu cao về khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu, kiểm soát lún, biến dạng và bảo đảm ổn định lâu dài.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải cho rằng các công trình hạ tầng chiến lược cần trở thành môi trường để kỹ sư, nhà khoa học và doanh nghiệp Việt Nam tham gia, tiếp cận, tích lũy kinh nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ.

Nghiên cứu địa kỹ thuật cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể như xử lý nền đất yếu hiệu quả hơn, kiểm soát lún đường sắt tốc độ cao, bảo đảm an toàn công trình ngầm, giảm chi phí nền móng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu cảm biến để dự báo rủi ro.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, các chuyên đề của GEOTEC HANOI 2026 phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay và tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cùng với đó, những chính sách, quy định pháp luật mới về khoa học, công nghệ, xây dựng và đường sắt đang tạo hành lang thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa kết quả khoa học và ứng dụng công nghệ mới.

Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là ban hành luật mà phải bảo đảm pháp luật đi vào thực tiễn, tạo ra công nghệ, sản phẩm và hiệu quả đầu tư.

Thước đo của chính sách khoa học, công nghệ cần được thể hiện qua số lượng kết quả nghiên cứu được ứng dụng, công nghệ được làm chủ và doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao.

Kết nối tri thức, phát huy năng lực doanh nghiệp Việt

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến, chỉ ra những điểm nghẽn về thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, quản lý và chia sẻ dữ liệu, cũng như trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình.

Đây là cơ sở để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy nội lực của doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kỳ vọng GEOTEC HANOI 2026 không chỉ là nơi công bố các nghiên cứu mới mà còn trở thành diễn đàn kết nối tri thức với những bài toán thực tiễn của Việt Nam.

Mỗi nghiên cứu cần hướng tới khả năng ứng dụng, làm chủ công nghệ và đóng góp trực tiếp vào hiệu quả phát triển hạ tầng.

Đầu tư cho hạ tầng bền vững, theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, không chỉ tạo ra những công trình hiện đại mà còn phải tạo ra tri thức, năng lực công nghệ, đội ngũ kỹ sư trưởng thành và doanh nghiệp trong nước có khả năng cạnh tranh.

Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển lâu dài và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Cùng quan điểm về việc đưa công nghệ vào thực tiễn, ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FECON, Trưởng Ban tổ chức GEOTEC HANOI 2026, cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng kết nối với những kiến thức, công nghệ tiên tiến trên thế giới để giải quyết các bài toán cụ thể của ngành Xây dựng.

Theo ông Khoa, GEOTEC HANOI là diễn đàn giao lưu khoa học, công nghệ giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong nước và đối tác quốc tế, qua đó tạo điều kiện tiếp cận các giải pháp tiên tiến.

Doanh nghiệp Việt Nam cần đóng vai trò chủ động trong quá trình kết nối nguồn lực khoa học - công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa những kinh nghiệm phù hợp vào các dự án hạ tầng trong nước.

Sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, chính sách và năng lực triển khai của doanh nghiệp sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách từ tri thức đến ứng dụng. Khi các công nghệ mới được kiểm chứng, chuyển giao và làm chủ trong thực tiễn, giá trị của đầu tư hạ tầng không chỉ nằm ở quy mô công trình mà còn ở năng lực công nghệ được tích lũy cho nền kinh tế.