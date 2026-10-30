Địa điểm làm việc của NXB Sự thật được xếp hạng Di tích quốc gia

Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của NXB Sự thật tại xóm Cây Hồng, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/10/2026, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL ký quyết định về việc xếp hạng Di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của NXB Sự thật (nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật) tại xóm Cây Hồng, xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Theo quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ. UBND các cấp nơi có di tích chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành lập ngày 5/12/1945, NXB Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, có nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng.

Trong thời kỳ kháng chiến, nhà xuất bản nhiều lần di chuyển, sơ tán để bảo đảm an toàn cho cán bộ và duy trì hoạt động biên tập, in ấn, phát hành sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

NXB Sự thật nay là NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại chiến khu Việt Bắc, nhà xuất bản từng hoạt động ở nhiều địa điểm thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, địa điểm tại xóm Cây Hồng, xã Sơn Phú trước đây, nay thuộc xã Bình Thành, gắn với hoạt động biên tập, xuất bản và phát hành các tác phẩm lý luận, chính trị trong giai đoạn 1947 - 1950, góp phần phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng và xã hội.

Trải qua 81 năm xây dựng và phát triển, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm lý luận, chính trị, phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc xếp hạng Di tích quốc gia với Địa điểm làm việc của NXB Sự thật tại xóm Cây Hồng góp phần ghi nhận giá trị lịch sử của cơ sở xuất bản này trong thời kỳ kháng chiến, đồng thời tạo cơ sở cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.