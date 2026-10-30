Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Sự thật (1947 - 1950) được xếp hạng Di tích quốc gia

Theo Quyết định, khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Sự thật tại xóm Cây Hồng được xếp hạng Di tích quốc gia là minh chứng cho sự đóng góp quan trọng của Nhà xuất bản trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc.

Cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chụp ảnh lưu niệm tại Di tích lịch sử Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản tại xóm Cây Hồng (1947 - 1950), xã Bình Thành, Thái Nguyên. Ảnh: NXB

Thành lập ngày 5/12/1945, Nhà xuất bản Sự thật là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối của Đảng, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và sự nghiệp cách mạng. Thời kỳ kháng chiến, Nhà xuất bản nhiều lần di chuyển, sơ tán để bảo đảm an toàn cho cán bộ, hoạt động biên tập, in ấn và phát hành sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tại chiến khu Việt Bắc, Nhà xuất bản từng hoạt động tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó có địa bàn xóm Cây Hồng, xã Sơn Phú trước đây, nay thuộc xã Bình Thành.

Việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Địa điểm làm việc của Nhà xuất bản Sự thật tại xóm Cây Hồng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Nhà xuất bản trong sự nghiệp cách mạng; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao nhận thức của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản, di tích lịch sử cách mạng.