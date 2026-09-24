Địa điểm chơi tết Trung thu hấp dẫn du khách ở Hà Nội và TPHCM

Trung thu ở Hà Nội, vui chơi ở đâu?

Khoảng 2-3 tuần trước Trung thu, phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở thành điểm đến hấp dẫn người dân và du khách. Những gian hàng bày bán đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân... phủ kín tuyến phố, tạo nên không gian rực rỡ, đặc trưng của mùa Trung thu phố cổ.

Chợ Trung thu tại phố Hàng Mã hoạt động từ 7h đến 24h mỗi ngày. Người dân và du khách cần lưu ý các khung giờ hạn chế phương tiện khi đến khu vực này.

Ban ngày, ô tô không được lưu thông qua khu vực tổ chức chợ Trung thu; vào buổi tối, cả ô tô và xe máy được hạn chế để dành không gian cho hoạt động tham quan, mua sắm và vui chơi. UBND phường Hoàn Kiếm bố trí các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Thuốc Bắc, một phần phố Hàng Mã và khu vực nút giao Hàng Lược - Hàng Rươi.

Năm 2026, Lễ hội Trung thu phố cổ diễn ra từ ngày 11-25/9 tại khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Không gian lễ hội được mở rộng từ chợ Trung thu truyền thống Hàng Mã, khu vực cửa chính chợ Đồng Xuân đến các tuyến phố đi bộ, khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và nhiều điểm di sản văn hóa trên địa bàn phường.

Phố Hàng Mã đông kín người dân và du khách

Với chủ đề "Lưu trăng phố cổ", chuỗi hoạt động văn hóa Trung thu truyền thống được tổ chức tại 6 di tích gồm Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ (50 Đào Duy Từ), Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây), Di tích 40 Lãn Ông, Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (2 Lê Thái Tổ) và Di tích 28 Hàng Buồm.

Du khách có thể tham gia các hoạt động làm bánh Trung thu, tìm hiểu đồ chơi dân gian, thưởng thức trà, hương trầm và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Đặc biệt, vào 20h ngày 25/9, lễ rước "Đêm trăng phố cổ" diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Đoàn rước xuất phát từ Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, sau đó diễu hành qua các tuyến phố xung quanh.

Dịp Trung thu này, nhiều quán cà phê tại thành phố cũng trang trí ấn tượng, rực rỡ, phục vụ khách ghé thăm, chụp ảnh Trung thu. Địa điểm được nhiều khách yêu thích, có thể kể tới Ban Công (phố Đinh Liệt), Gác (phố Hàng Chiếu), Waha (phố Nguyễn Văn Giáp), Cheka (KĐT Dương Nội), Trà và cà phê thủ công (Xuân La)...

Nhiều quán cà phê Hà Nội trang trí rực rỡ dịp Trung thu. Ảnh: Gác/Ban công

Trung thu ở TPHCM, vui chơi ở đâu?

Nếu ở Hà Nội, Hàng Mã là con phố Trung thu nổi tiếng nhất thì tại TPHCM, địa điểm hấp dẫn du khách mỗi dịp Trung thu là "phố đèn lồng" Lương Nhữ Học, đoạn giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường Trần Hưng Đạo.

Nơi đây nổi tiếng với truyền thống sản xuất và buôn bán lồng đèn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần Trung thu của cộng đồng người Hoa ở Chợ Lớn. Con phố này bắt đầu được trang trí rực rỡ từ đầu tháng 8 âm lịch. Khung giờ sôi động nhất là từ 19h-21h. Tại đây, du khách có thể tham quan, chụp ảnh, mua các mẫu đèn lồng từ truyền thống tới cách tân.

Cận kề Trung thu, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng trở nên sôi động với các hoạt động trống hội, múa lân, ca nhạc thiếu nhi. Các gia đình có con nhỏ có thể trải nghiệm đón Trung thu tại Công viên văn hóa Đầm Sen hay khu giải trí Thỏ Trắng, Suối Tiên.

Du khách có thể tìm tới chiêm ngưỡng cụm lồng đèn "Cóc kiện trời" làm từ nan trúc và giấy dó, tái hiện truyện dân gian tại đình Sơn Trà (phường Tân Định, TPHCM).

Tác phẩm cao gần 3m với các con vật ong, cáo, gấu, cọp, cua và một trống nghệ thuật. Ngoài cụm lồng đèn "Cóc kiện trời", đình còn trưng bày khoảng 21 lồng đèn khác lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian. Trong đó lồng đèn chim uyên ương phỏng theo hoa văn ngói đất nung thời Lý khai quật tại Hoàng thành Thăng Long, còn lồng đèn cá Ông gợi tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân ven biển miền Trung và Nam Bộ.

Độc đáo lồng đèn 'Cóc kiện trời' cao 3m trong ngôi đình trăm tuổi ở TPHCM