'Địa chỉ nhân đạo' lần thứ 19 tiếp sức người bệnh tại An Thạnh Thủy

Các đơn vị, nhà hảo tâm trao bảng tượng trưng hỗ trợ 88,5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (ngồi).

Thông qua Chương trình “Địa chỉ nhân đạo”, hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thanh Trúc được kết nối đến các tổ chức, cá nhân. Từ đó, các nhóm nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ 88,5 triệu đồng, góp phần giúp gia đình có thêm điều kiện trong quá trình chữa bệnh cho chị Trúc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Cao Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp, cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của chị Thanh Trúc. Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp gia đình giảm bớt áp lực về chi phí điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vượt qua khó khăn.

Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” lần thứ 19 năm 2026 do Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm thực hiện, nhằm kết nối nguồn lực xã hội với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh cần hỗ trợ kinh phí điều trị. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng.