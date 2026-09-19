Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ

Học sinh Trường THCS Thành Tâm, phân hiệu Ngọc Trạo dâng hương tại khu di tích Chiến khu Ngọc Trạo

Để lịch sử đến gần với thế hệ trẻ

Với những học sinh của Trường THCS Thành Tâm, phân hiệu Ngọc Trạo, những buổi học ngoại khóa tại khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ngọc Trạo luôn là những giờ học thú vị. Tại đây, các em được dâng dương cho những chiến sĩ du kích đã hy sinh vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, góp phần đấu tranh cho độc lập, tự do của đất nước. Không gian lịch sử vì thế trở thành một “lớp học đặc biệt”, nơi học sinh được học bằng mắt thấy, tai nghe và bằng chính cảm xúc của mình.

Với niềm tự hào là học sinh được học tập dưới mái trường mang tên Chiến khu du kích Ngọc Trạo, em Nguyễn Châu Anh, học sinh lớp 9A4 Trường THCS Thành Tâm, phân hiệu Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo cho biết: “Em tự hào về truyền thống của quê hương. Qua tìm hiểu về Chiến khu Ngọc Trạo, em hiểu hơn về sự hy sinh của thế hệ trước và thấy mình cần cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương”.

Đặc biệt, với giáo viên ở các trường học, những câu chuyện về con người, vùng đất Ngọc Trạo không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn là nguồn tư liệu giàu cảm xúc để giáo dục học sinh về lòng yêu quê hương, đất nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Thìn, giáo viên Trường THCS Thành Tâm, phân hiệu Ngọc Trạo giới thiệu cho học sinh về Chiến khu du kích Ngọc Trạo.

Cô giáo Nguyễn Thị Thìn, giáo viên Trường THCS Thành Tâm, phân hiệu Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa cho rằng: Có những bài học, nếu chỉ đọc trong sách, có thể rất xa. Nhưng khi được đứng trước nơi những người đi trước từng sống, chiến đấu và hy sinh, lịch sử trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Giáo dục học sinh hiểu về sự ra đời của Chiến khu Ngọc Trạo; giúp các em hiểu sự hy sinh của thế hệ cha ông; từ đó hình thành lòng tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương.

Cùng với những buổi học ngoại khóa, trong những giờ học Lịch sử, Văn học ở trên lớp, các nhà trường cũng chú trọng đưa giáo dục truyền thống cách mạng đến gần với học sinh bằng những câu chuyện hoặc trình chiếu những phóng sự về Chiến khu Ngọc Trạo trên các kênh truyền thông uy tín. Từ đó, giáo dục truyền thống không còn là những khái niệm khô cứng mà trở thành những câu chuyện cụ thể, gần gũi với cuộc sống của các em.

Giáo dục truyền thống lịch sử được lồng ghép trong những giờ học trên lớp.

Tiếp lửa truyền thống, hướng tới tương lai

85 năm đã trôi qua kể từ ngày Chiến khu Ngọc Trạo ra đời. Thời gian có thể làm thay đổi cảnh vật, nhưng những giá trị của một vùng đất cách mạng vẫn còn nguyên ý nghĩa. Mỗi năm đến ngày 19/9, kỷ niệm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo, Nhân dân trong xã rất háo hức với nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi.

Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, giao lưu và nhắc nhớ truyền thống của quê hương. Trong dịp này, xã Ngọc Trạo phối hợp với các trường học, câu lạc bộ liên thế hệ tổ chức hoạt động về nguồn, chăm sóc di tích; khuyến khích đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan. Từ chính những hoạt động cụ thể ấy, xã Ngọc Trạo đang từng bước tạo sự gắn kết giữa di tích - nhà trường - gia đình - cộng đồng trong giáo dục truyền thống.

Tượng đài Chiến khu du kích Ngọc Trạo hôm nay.

Từ những người du kích năm xưa, thế hệ hôm nay tiếp nhận một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để Ngọc Trạo phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới của quê hương, đất nước. Bởi vậy, phát huy giá trị Chiến khu Ngọc Trạo không chỉ là bảo tồn những dấu tích lịch sử. Quan trọng hơn là làm cho lịch sử tiếp tục sống trong đời sống hiện tại, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần đối với mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.