'Địa chỉ đỏ' Di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút khách dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô
Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân cùng du khách trong và ngoài nước trong ngày 10/10/2026 – kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).
Việc ứng dụng công nghệ số hóa tư liệu, mã QR và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ góp phần đổi mới phương thức tiếp cận lịch sử, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/dia-chi-do-di-tich-nha-tu-hoa-lo-thu-hut-khach-dip-ky-niem-72-nam-giai-phong-thu-do-20261010155957011.htm