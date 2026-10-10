'Địa chỉ đỏ' Di tích Nhà tù Hỏa Lò thu hút khách dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Việc ứng dụng công nghệ số hóa tư liệu, mã QR và hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ góp phần đổi mới phương thức tiếp cận lịch sử, mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, giúp lan tỏa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đông đảo người dân và du khách tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954–10/10/2026).

Các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước về tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò, ôn lại những ký ức hào hùng và tri ân các đồng đội đã hy sinh.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò được nhiều bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu lịch sử quý giá, tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.