Địa chỉ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Nhằm chủ động phòng ngừa bạo lực, xâm hại và bảo vệ phụ nữ, trẻ em, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Qua đó, kịp thời phát hiện, hỗ trợ những trường hợp cần trợ giúp, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.

Đa dạng địa điểm hỗ trợ

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” xã Suối Dầu đặt tại Trạm Y tế xã.

Tại xã Suối Dầu, địa điểm Trạm Y tế xã được lựa chọn làm nơi tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp cần được bảo vệ. Theo bà Lê Thị Minh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, đây là vị trí thuận tiện, người dân vốn quen thuộc với việc đến khám, chữa bệnh nên dễ dàng nhận biết và tìm đến khi phát sinh tình huống cần hỗ trợ. Trạm Y tế xã cũng là cơ sở y tế gần dân, có khả năng tiếp cận, xử lý ban đầu đối với những trường hợp bị thương cần can thiệp kịp thời. Trạm bố trí 2 phòng chức năng gồm phòng sơ cứu, xử lý vết thương với các vật tư y tế thiết yếu và phòng nghỉ an toàn để người bị hại ổn định sức khỏe, được tư vấn tâm lý trong không gian riêng tư.

Tại xã Vĩnh Hải, Hội LHPN xã lựa chọn 3 địa điểm gần khu dân cư để bố trí nơi tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gồm: Phòng làm việc Hội LHPN xã; trụ sở Ban quản lý thôn Khánh Phước; trụ sở Ban quản lý thôn Mỹ Tân 1. Tại mỗi địa điểm đều được trang bị giường, quạt tạo điều kiện để phụ nữ, trẻ em có nơi tạm lánh an toàn khi cần thiết. Đặc biệt, tại thôn Mỹ Tân 1, khu vực trụ sở thôn có Phòng khám bệnh quân dân y kết hợp, thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu như khám bệnh, sơ cấp cứu, cấp phát thuốc và tư vấn tâm lý cho người cần trợ giúp.

Còn tại các xã, phường như: Ninh Hải, Ba Ngòi, Cam Lâm… địa điểm tiếp nhận và hỗ trợ cũng được bố trí linh hoạt tại trạm y tế, trụ sở thôn hoặc địa điểm làm việc của Hội LHPN địa phương tạo thuận lợi cho phụ nữ, trẻ em tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ. Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai tại các xã, phường nhằm thực hiện tiếp nhận thông tin, phát hiện, đánh giá mức độ rủi ro và hỗ trợ ban đầu đối với phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang gặp bạo lực, xâm hại.

Phát huy vai trò của cộng đồng

Cơ sở vật chất tại nhà an toàn xã Cam Lâm.

Mỗi mô hình đều có tổ vận hành với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các ngành, đoàn thể liên quan như: Hội LHPN, công an, y tế, giáo dục… Trong đó, Hội LHPN xã, phường giữ vai trò cơ quan thường trực, điều phối hoạt động. Tùy điều kiện thực tế mỗi nơi, chi hội trưởng phụ nữ hoặc trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ là những “điểm chạm đầu tiên”, trực tiếp tiếp nhận thông tin, phát hiện, tiếp cận, lắng nghe và ghi nhận các trường hợp cần hỗ trợ. Sau đó, báo cáo Hội LHPN địa phương để phối hợp, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.

Tại xã Vĩnh Hải, địa phương công khai số điện thoại của trưởng thôn và Chủ tịch Hội LHPN xã để người dân thuận tiện liên hệ khi phát hiện trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực hoặc có nguy cơ bị xâm hại. Còn tại xã Cam Lâm, 33 chi hội trưởng phụ nữ tại các thôn được xác định là 33 “điểm chạm đầu tiên” trong cộng đồng. Lực lượng này được tập huấn quy trình vận hành, kỹ năng nắm bắt thông tin, lắng nghe, động viên và hỗ trợ ban đầu. Theo bà Nguyễn Thị Hương Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Lâm, Chủ tịch Hội LHPN xã, trước đây, nhiều phụ nữ còn lúng túng trong việc tìm kiếm địa chỉ tiếp nhận, trình báo và kết nối cơ quan chức năng khi xảy ra vụ việc. Thông qua mô hình, chị em có thêm địa chỉ tin cậy để tìm đến khi cần hỗ trợ. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và chủ động liên hệ khi bản thân hoặc người xung quanh cần được trợ giúp.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị có ý nghĩa quan trọng trong hỗ trợ người bị bạo lực. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Tin - Giám đốc Trạm Y tế xã Suối Dầu cho biết, trạm từng tiếp nhận một vài trường hợp phụ nữ bị bạo lực nhưng chủ yếu sơ cứu, xử lý vết thương ban đầu, chưa có sự hỗ trợ toàn diện và theo dõi lâu dài. Việc triển khai mô hình sẽ giúp tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, mở rộng phạm vi hỗ trợ, bảo vệ phụ nữ bị bạo lực kịp thời hơn.

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thời gian tới, hội sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ hội và thành viên tổ vận hành nâng cao kỹ năng tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, chủ động tìm đến khi cần trợ giúp. Bên cạnh đó, hội sẽ từng bước nhân rộng mô hình đến các địa bàn dân cư, hướng đến hình thành mạng lưới bảo vệ phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở.