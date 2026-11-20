Ngày khai màn FIFA U17 World Cup 2026 đã mang đến những kết quả ngoài dự đoán, với Argentina bất ngờ thua Australia, Đan Mạch nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Mozambique và Uruguay phải trải qua màn ngược dòng nghẹt thở. Những cú sốc ở Qatar tạo thêm sức nóng cho giải đấu, trước khi U17 Việt Nam bước vào trận ra quân gặp Bỉ.

U17 World Cup 2026 mới bắt đầu nhưng đã có những câu chuyện đáng chú ý. Argentina, một trong những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới bất ngờ thất bại 0-2 trước Australia. Đây là kết quả khiến người hâm mộ phải kinh ngạc, bởi Argentina bước vào giải với tham vọng lớn, nhưng lại khởi đầu bằng trận thua khiến họ chịu áp lực ngay từ lượt đấu đầu tiên. Australia đã tận dụng cơ hội để tạo nên chiến thắng đầy giá trị, qua đó mở ra cục diện khó lường tại bảng C.

Ngày khai màn U17 World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi Argentina gục ngã, Đan Mạch thua đậm 0-4. Những kết quả ấy mở ra hy vọng cho U17 Việt Nam trước trận ra quân. Ảnh: FIFA

Cũng ở bảng đấu này, Mozambique tạo nên một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất ngày khai mạc khi đánh bại Đan Mạch 4-0. Đây là trận thắng lịch sử của Mozambique ở lần đầu tiên góp mặt tại U17 World Cup. Alirio Cuna lập cú đúp trong hiệp một, góp công lớn giúp đại diện châu Phi tạo ra cách biệt chóng vánh. Mozambique không chỉ giành ba điểm mà còn gửi thông điệp mạnh mẽ rằng những đội bóng ít tên tuổi vẫn có thể tạo ra khác biệt tại sân chơi thế giới.

Uruguay cũng phải trải qua trận đấu đầy cảm xúc khi đánh bại Saudi Arabia 3-2. Đại diện Nam Mỹ bị dẫn trước, nhưng không buông xuôi và tìm được bàn thắng quyết định ở phút 86. Trong khi đó, Pháp thắng Haiti 3-1, Hàn Quốc vượt qua Uganda 3-0 và Ecuador có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước New Caledonia. Chủ nhà Qatar cũng khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Panama, trong đó cả hai bàn đều được ghi ở thời gian bù giờ.

Những kết quả ấy cho thấy U17 World Cup không phải sân chơi dành riêng cho các đội bóng lớn. Khoảng cách về danh tiếng, truyền thống hay thứ hạng không bảo đảm chiến thắng khi các cầu thủ trẻ bước vào một giải đấu ngắn ngày, nơi chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện thay đổi. Argentina đã trải qua điều đó, Đan Mạch cũng vậy, trong khi Mozambique biến trận đấu đầu tiên trong lịch sử thành một dấu mốc không thể quên.

Đó cũng là điều U17 Việt Nam có thể nhìn thấy trước trận đấu với Bỉ. Đối thủ được đánh giá cao hơn, sở hữu nền tảng đào tạo và chất lượng cầu thủ đáng chú ý, nhưng ngày khai màn đã chứng minh không có gì là bất khả thi ở giải đấu này. U17 Việt Nam cần sự tự tin, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Sau chiến thắng của Úc và Mozambique, người hâm mộ Việt Nam có quyền chờ đợi đội bóng trẻ nước nhà viết một câu chuyện đáng nhớ. Bóng đá trẻ luôn có chỗ cho bất ngờ, và hy vọng U17 Việt Nam sẽ không chỉ góp mặt mà còn khiến thế giới phải nhắc đến mình.