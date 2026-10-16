Địa chấn: MVK Esports đánh bại á quân Brazil FURIA 3-0 tại CKTG 2026

MVK Esports áp đảo FURIA trong ba ván đấu

Sáng 16/10, MVK Esports (MVK) tạo bất ngờ tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 (CKTG 2026) khi đánh bại FURIA với tỷ số 3-0. Đại diện Việt Nam kiểm soát thế trận trong cả ba ván đấu, qua đó giành quyền vào chung kết nhánh thắng vòng Play-in.

Trước cuộc đối đầu, FURIA được đánh giá cao hơn nhờ thành tích á quân CBLOL Split 2. Đội tuyển Brazil cũng từng vô địch CBLOL Split 1 và Americas Cup 2026. Trong khi đó, MVK bước vào giải đấu với vị trí thứ ba tại LCP Split 3. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam nhanh chóng tạo khác biệt bằng khả năng phối hợp và triển khai chiến thuật hiệu quả.

MVK Esports đối đầu FURIA trong trận ra quân vòng Play-in CKTG 2026. Ảnh: Worlds 2026.

Ngay từ ván mở màn, MVK chủ động gây sức ép lên đối thủ. Gury liên tục tạo ảnh hưởng từ vị trí đi rừng, hỗ trợ đồng đội kiểm soát các khu vực quan trọng trên bản đồ. FURIA gặp khó khăn trong việc tổ chức tấn công và tạo khoảng trống cho các vị trí chủ lực. Tận dụng những sai lầm của đối phương, MVK duy trì lợi thế và kết thúc ván đấu với tỷ số 1-0.

Bước sang ván hai, đại diện Việt Nam tiếp tục kiểm soát nhịp độ trận đấu. Gury sử dụng Lee Sin để triển khai các tình huống giao tranh, trong khi Kratos lựa chọn Rumble nhằm gia tăng sức ép tại đường trên. Sự phối hợp giữa các vị trí giúp MVK liên tục giành lợi thế. FURIA nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công nhưng không thể thay đổi cục diện. MVK giành chiến thắng ván hai, nâng tỷ số lên 2-0.

Ở ván đấu thứ ba, MVK gây bất ngờ khi đưa Kog'Maw vào vị trí đường giữa. Dù nắm lợi thế lớn, đại diện Việt Nam vẫn duy trì lối chơi chủ động thay vì tập trung phòng ngự. Kratos tiếp tục gây sức ép lên Guigo tại đường trên, trong khi các thành viên còn lại phối hợp kiểm soát thế trận. FURIA không tìm được phương án khắc chế và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-3.

MVK Esports tiến gần cơ hội giành vé vào vòng Swiss

Sau chiến thắng trước FURIA, MVK Esports giành quyền vào chung kết nhánh thắng vòng Play-in, nơi Karmine Corp (KC) đang chờ sẵn. Đại diện châu Âu trước đó vượt qua Cloud9 với tỷ số 3-2 trong loạt trận kéo dài năm ván.

Cuộc đối đầu giữa MVK và KC sẽ quyết định đội tuyển nào giành quyền tiến vào trận tranh suất dự vòng Swiss. Đội thất bại vẫn còn cơ hội cạnh tranh tại nhánh thua.

MVK Esports giành chiến thắng 3-0 trước FURIA trong trận ra quân vòng Play-in CKTG 2026. Ảnh: MVK.

Ở chiều ngược lại, FURIA phải đối đầu Cloud9 trong trận đấu mang tính loại trực tiếp. Đội thua cuộc sẽ chính thức dừng hành trình tại CKTG 2026.

Vòng Play-in năm nay quy tụ bốn đội tuyển nhưng chỉ trao một suất tham dự vòng Swiss. Vì vậy, chiến thắng trước FURIA chưa bảo đảm tấm vé đi tiếp cho MVK.

Dù vậy, kết quả 3-0 trước đại diện Brazil giúp MVK có khởi đầu thuận lợi, đồng thời tạo thêm động lực trước cuộc đối đầu với Karmine Corp. Đại diện Việt Nam cần tiếp tục duy trì phong độ để cạnh tranh suất tham dự vòng đấu chính của CKTG 2026.