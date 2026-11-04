Đi xoa bóp vai gáy, người đàn ông 39 tuổi bất ngờ bị đột quỵ

Người đàn ông thường xuyên bị mỏi vùng vai gáy nên đến một cơ sở xoa bóp vai gáy tư nhân và được thực hiện một số động tác xoay, lắc cột sống cổ sang hai bên, kết hợp kéo giãn cột sống cổ.

Sau buổi xoa bóp, anh đau nhiều vùng cổ trái. Cơn đau lan dọc lên đỉnh đầu, kèm theo ù tai trái và nghe tiếng mạch đập trong tai trái. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, người bệnh thấy đau đầu, chóng mặt tăng lên, xuất hiện tê bì, yếu nhẹ nửa người phải và khó diễn đạt lời nói.

Khả năng ghi nhớ cũng suy giảm, người bệnh quên tên một số đồ vật quen thuộc. Gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu.

Khi thăm khám, người bệnh tỉnh táo, điểm Glasgow 15, nói khó diễn đạt, liệt mặt nhẹ, giảm nhẹ khả năng ghi nhớ, tê bì nửa người phải và giảm sức cơ tay chân phải. Người bệnh tiếp tục có biểu hiện đau vùng cổ trái, ù tai trái và nghe tiếng mạch đập theo nhịp tim ở tai trái.

Người bệnh được chụp cộng hưởng từ sọ não 3.0 Tesla kết hợp dựng hình mạch máu não. Kết quả chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não vùng thái dương trái ngày thứ hai do lóc tách động mạch cảnh trong trái, theo dõi căn nguyên do chấn thương vùng cổ.

ThS.BS Tạ Văn Hải cùng người bệnh trước khi ra viện (Ảnh: BVCC)

Lóc tách động mạch cảnh là tình trạng máu đi vào trong thành động mạch, hình thành máu tụ trong thành mạch, gây hẹp hoặc tắc lòng mạch và đôi khi tạo giả phình. Bệnh thường gặp ở động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ và là nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ ở người trẻ và trung niên.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, lóc tách động mạch cảnh có thể dẫn đến hình thành huyết khối, gây tắc mạch hoặc thuyên tắc lên các động mạch não, làm xuất hiện nhồi máu não. Trường hợp nặng, người bệnh có thể bị liệt, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm chức năng thần kinh kéo dài, thậm chí tử vong.

Đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ nhận thấy người bệnh còn trẻ, các triệu chứng thần kinh ở mức độ nhẹ, không có dấu hiệu tiến triển nặng. Trên cơ sở đó, ê-kíp quyết định điều trị nội khoa bảo tồn theo phác đồ dành cho lóc tách động mạch cảnh.

Người bệnh được sử dụng thuốc ức chế tiểu cầu kép, thuốc hạ mỡ máu, kiểm soát huyết áp phù hợp và các thuốc hỗ trợ tuần hoàn não, bảo vệ tế bào thần kinh.

Sau hai tuần điều trị, các triệu chứng lâm sàng cải thiện hoàn toàn. Người bệnh đi lại, sinh hoạt bình thường. Kết quả chụp MRI sọ não 3.0 Tesla kết hợp dựng hình mạch máu cho thấy dòng chảy động mạch cảnh trong trái hồi phục khoảng 70%. Tuy nhiên, máu tụ trong thành mạch vẫn còn, khiến khẩu kính động mạch tại vị trí tổn thương tiếp tục tăng.

Sau 30 ngày, kết quả chụp mạch máu não kiểm tra ghi nhận động mạch cảnh trong trái hồi phục hoàn toàn, không còn máu tụ trong thành mạch. Người bệnh đã trở lại công việc thường ngày, sức cơ tứ chi bình thường.

ThS.BS Tạ Văn Hải, Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh - Đột quỵ bán cấp, Trung tâm Đột quỵ, khuyến cáo người trẻ cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia, thuốc lá, tránh thức khuya và căng thẳng kéo dài. Đồng thời, cần kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu và thăm khám sức khỏe định kỳ.

Khi có nhu cầu massage, xoa bóp hoặc tập luyện vùng cổ vai gáy, người dân nên lựa chọn cơ sở uy tín, có kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Đặc biệt, cần tránh các động tác bẻ, vặn, xoay cổ mạnh hoặc đột ngột khi chưa được thăm khám và tư vấn y tế.