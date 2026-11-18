Từ ngày 18 đến 24-11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra sôi nổi tại phường Cẩm Thành, phường Kon Tum và xã Măng Đen với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Điểm nhấn của sự kiện là đêm khai mạc “Quảng Ngãi – Bản hòa ca đại đoàn kết” tối 18-11 cùng lễ công bố, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum vào tối 23-11.

Tại phường Cẩm Thành, lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra lúc 19 giờ ngày 18-11 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, với chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” và bắn pháo hoa.

Từ ngày 18 đến 24-11, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, số 99 Lê Trung Đình, diễn ra trưng bày chuyên đề “Quảng Ngãi - Bí mật từ lòng đất”, giới thiệu cổ vật và các giá trị khảo cổ. Triển lãm ảnh Happy Quangngai 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 22-11. Các hoạt động trình diễn, trải nghiệm nghề truyền thống như: Làm gốm Mỹ Thiện, rèn Tơ Đrá, làm bánh thuẫn, bánh lá đót cũng được tổ chức từ ngày 18 đến 22-11. Đặc biệt, từ ngày 19 đến 24-11, chương trình nghệ thuật diễn ra hằng đêm, từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ.

Tại phường Kon Tum, từ ngày 19 đến 23-11, Liên hoan cồng chiêng, xoang và nghệ thuật truyền thống diễn ra tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, số 659 Nguyễn Huệ. Từ ngày 20 đến 24-11, tại đây còn có không gian văn hóa cồng chiêng, triển lãm thổ cẩm và triển lãm ảnh “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi - 2026”. Cùng thời gian này, phố đêm Đăk Bla tổ chức không gian ẩm thực, giới thiệu sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm du lịch. Hoạt động thể thao truyền thống kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo diễn ra từ ngày 20 đến 22-11 tại Nhà thi đấu tổng hợp.

Chiều 22-11, từ 16 giờ đến 18 giờ, Lễ hội đường phố và trình diễn thời trang thực cảnh diễn ra tại Công viên Quảng Trung, di chuyển qua các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng và kết thúc tại phố đêm.

Tại xã Măng Đen, lúc 7 giờ 30 phút ngày 23-11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại làng du lịch Kon Chênh. Tối cùng ngày, lúc 19 giờ 30 phút, tại Sân vận động Kon Tum, diễn ra Đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc – Lan tỏa giá trị”, kết hợp công bố và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Nhà ngục Kon Tum.

Theo quangngaitv.vn

Nguồn: https://quangngaitv.vn/di-xem-tuan-van-hoa-nhung-dia-diem-khong-nen-bo-lo-6528847.html