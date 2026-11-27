Theo SCMP, câu chuyện của cặp đôi được giới thiệu trong chương trình truyền hình Nhật Bản Newlyweds, Please Come In ngày 19/10. Chú rể là Mizuki, 53 tuổi, chủ một quán bar tại tỉnh Kagawa. Cô dâu tên Megumi, 24 tuổi, hiện ở nhà nội trợ.

Điều đặc biệt là Mizuki và mẹ của Megumi vốn là bạn bè thân thiết suốt khoảng 30 năm. Họ quen nhau khi cùng 23 tuổi, tại quán bar nơi mẹ Megumi làm việc. Sau đó, cả hai thường xuyên qua lại, trở thành những người bạn thân thiết.

Khoảng 18 năm trước, khi Megumi mới 5 tuổi, mẹ cô từng nhờ Mizuki trông nom con gái trong lúc bận việc. Khi ấy, người đàn ông 35 tuổi đưa cô bé đến một khu vui chơi. Đây chỉ là một lần trông trẻ bình thường và cả hai không gặp lại nhau trong nhiều năm sau đó.

Đến năm 2022, cuộc sống của họ bất ngờ có sự giao thoa trở lại. Megumi bắt đầu làm việc tại quán ăn nhỏ của mẹ. Mizuki vốn là bạn thân của gia đình nên thường xuyên ghé qua trò chuyện, ăn uống.

Cặp đôi xuất hiện trên chương trình truyền hình cùng những người dẫn chương trình. Mẹ của Megumi cũng có mặt trong khán phòng. Ảnh: QQ.com.

Bước ngoặt xảy ra trong một lần cả ba dự định cùng đi xem phim. Tuy nhiên, mẹ Megumi ngủ quên nên cuối cùng chỉ còn Mizuki và cô đi cùng nhau. Buổi xem phim bất đắc dĩ này lại trở thành cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người.

Megumi kể rằng hôm ấy Mizuki vốn là người hoạt ngôn nhưng lại trở nên khá im lặng. Cô cảm thấy người đàn ông giống một chú gấu hiền lành, có vẻ đáng yêu. Sau lần đó, cô bắt đầu chủ động mời ông đi ăn mỗi tuần.

Ban đầu, Megumi nghĩ tình cảm dành cho người bạn của mẹ chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một người lớn tuổi. Tuy nhiên, khi nhận ra mình ghen tuông vì thấy Mizuki trò chuyện với một phụ nữ khác, cô hiểu rằng bản thân đã thực sự rung động.

Cuối cùng, Megumi chủ động thổ lộ tình cảm. Hai người chính thức hẹn hò, dù mối quan hệ này khiến mẹ cô không khỏi bất ngờ.

Khi biết bạn thân lâu năm đang yêu con gái mình, người mẹ vô cùng sốc và thất vọng. Bà đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau nhưng kiên quyết phản đối chuyện kết hôn.

Dẫu vậy, sau khoảng một năm hẹn hò, Mizuki vẫn quyết định cầu hôn Megumi vì cho biết bản thân quá yêu cô và không muốn kìm nén tình cảm thêm nữa.

Megumi và Mizuki thư giãn tại nhà. Cuộc hôn nhân của họ nhìn chung nhận được sự chấp nhận từ cộng đồng mạng. Ảnh: QQ.com.

Đáng chú ý, thay vì thuyết phục mẹ vợ tương lai, cặp đôi đã quyết định đăng ký kết hôn vào ngày đầu năm 2025 mà không thông báo trước cho bà. Việc người đàn ông kết hôn với con gái của bạn thân khiến mối quan hệ giữa ông và người bạn cũ từng trở nên khá căng thẳng.

Trong chương trình truyền hình, Mizuki đã viết một bức thư gửi đến mẹ vợ, cũng chính là người bạn lâu năm của mình, để xin lỗi vì quyết định kết hôn mà không cân nhắc đầy đủ cảm xúc của bà.

Ông thừa nhận: "Nếu tôi là cha của cô ấy, chắc chắn tôi cũng sẽ không chấp nhận chuyện này".

Mizuki cũng bày tỏ lòng biết ơn khi dù từng phản đối, mẹ Megumi cuối cùng vẫn âm thầm ủng hộ cuộc sống của hai người.

Đáp lại lời xin lỗi, người mẹ mỉm cười và nói rằng như vậy là đủ, đồng thời chấp nhận tình cảm của cặp đôi.

Hiện tại, Mizuki và Megumi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân tại tỉnh Kagawa. Mỗi tối trước khi đi ngủ, người chồng đều có thói quen nói với vợ một điều ông yêu thích ở cô trong ngày hôm đó. Đây là cách cả hai duy trì sự gắn bó trong cuộc sống thường nhật.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội Nhật Bản. Một số người bày tỏ sự cảm thông với người mẹ vì vừa có nguy cơ mất đi tình bạn lâu năm, vừa phải đối diện với khoảng cách trong quan hệ mẹ con. Trong khi đó, những người khác cho rằng cặp đôi có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình nếu cả hai thực sự nghiêm túc với mối quan hệ.