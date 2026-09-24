Đi xem mắt, người đàn ông vội đứng dậy rời đi vì bí mật của cô gái

Một cuộc xem mắt tưởng như có khởi đầu thuận lợi bất ngờ rơi vào tình huống khó xử khi người đàn ông phát hiện cô gái mình vừa có thiện cảm đang mang thai. Sau vài phút bối rối, anh quyết định rời khỏi cuộc hẹn.

Theo câu chuyện được một trang mạng Trung Quốc chia sẻ, một người đàn ông ở Giang Tô, Trung Quốc, có buổi gặp mặt với một cô gái thông qua mai mối. Hai người thống nhất gặp nhau tại một nhà hàng. Khi người đàn ông đến nơi, cô gái đã có mặt từ trước và gọi khá nhiều món ăn. Bàn ăn được chuẩn bị đầy đủ, tạo cảm giác cô khá coi trọng cuộc gặp. Khi nhìn thấy đối phương, cô chủ động chào hỏi và mời anh ngồi xuống dùng bữa.

Ấn tượng ban đầu của người đàn ông khá tích cực. Anh cho rằng cô gái có ngoại hình nổi bật, phong thái dễ gần và không giống một người phải tìm kiếm tình yêu thông qua mai mối. Vì vậy, anh không giấu được sự tò mò về lý do cô vẫn tham gia một cuộc xem mắt.

Sau một hồi trò chuyện, người đàn ông thẳng thắn hỏi liệu trước đây cô có từng được người khác theo đuổi hay không. Cô gái cho biết mình từng yêu và không cho rằng những chuyện trong quá khứ cần phải trở thành vấn đề trong một mối quan hệ mới.

Câu trả lời này khiến người đàn ông càng có thiện cảm. Anh cũng chia sẻ rằng bản thân đã trải qua hơn 400 lần xem mắt nhưng chưa từng chủ động thanh toán tiền ăn cho đối phương. Tuy nhiên, lần này anh nói mình sẵn sàng trả tiền vì thực sự có cảm tình với cô gái.

Thế nhưng, ngay sau khi nghe những lời ấy, cô gái bất ngờ tiết lộ một thông tin khiến cuộc trò chuyện thay đổi hoàn toàn: cô đang mang thai.

Theo lời kể được đăng tải, cô gái cho biết cô dự định giữ lại đứa trẻ và muốn biết người đàn ông có chấp nhận điều đó hay không. Ban đầu, người đàn ông dường như chưa hiểu rõ tình hình và còn tưởng rằng đứa trẻ có thể là con của hai người nếu mối quan hệ tiến triển. Nhưng sau khi biết đây là con của người khác, anh lập tức thay đổi thái độ.

Sự hào hứng ban đầu nhanh chóng biến mất. Anh tỏ ra bất ngờ và khó xử trước thông tin mà mình vừa nhận được. Đáng chú ý, do cô gái mặc trang phục khá rộng nên trước đó anh gần như không nhận ra cô đang mang thai.

Cuộc gặp từ một buổi xem mắt có dấu hiệu thuận lợi bỗng trở thành tình huống mà cả hai phải đưa ra lựa chọn. Người đàn ông cho rằng mình chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ trong hoàn cảnh như vậy và không muốn nhận trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải con mình.

Cuối cùng, khi cô gái rời bàn ăn, người đàn ông cũng quyết định rời khỏi nhà hàng.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng người đàn ông có quyền từ chối một mối quan hệ mà bản thân cảm thấy không phù hợp. Việc cô gái đang mang thai cũng là thông tin quan trọng cần được nói rõ để đối phương có thể cân nhắc trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cách người đàn ông âm thầm rời đi mà không nói lời từ biệt hoặc thanh toán phần ăn của mình là chưa thực sự đẹp. Dù vậy, những thông tin được đăng tải trên mạng chỉ xuất phát từ một phía và không đủ để xác định động cơ thực sự của cô gái hay hoàn cảnh của thai nhi.

Điều đáng chú ý hơn cả trong câu chuyện này có lẽ nằm ở cách hai người bước vào một cuộc xem mắt với những kỳ vọng hoàn toàn khác nhau. Với người đàn ông, đây có thể là cơ hội để tìm kiếm một mối quan hệ mới. Trong khi đó, cô gái lại mang theo một hoàn cảnh cá nhân đặc biệt cần được đối phương cân nhắc.

Xem mắt vốn là quá trình để hai người tìm hiểu nhau trước khi quyết định có tiếp tục hay không. Những thông tin quan trọng về hoàn cảnh cá nhân, con cái hay trách nhiệm trong một mối quan hệ vì thế càng cần được chia sẻ một cách thẳng thắn ngay từ đầu.

Cuộc gặp trong câu chuyện cuối cùng không dẫn đến một mối quan hệ mới. Người đàn ông lựa chọn rời đi khi nhận ra hoàn cảnh của cô gái không phù hợp với điều mình mong muốn. Dù cách xử lý của anh vẫn có thể gây tranh luận, câu chuyện một lần nữa cho thấy trong chuyện tình cảm, sự rõ ràng và tôn trọng lẫn nhau luôn là điều cần thiết trước khi hai người quyết định bước thêm một bước.