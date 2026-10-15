Đi xem mắt cô gái 30 tuổi, chàng trai chết lặng khi nghe loạt yêu cầu khó tin

Một buổi xem mắt tại Hà Nam (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý khi cô gái 30 tuổi đưa ra hàng loạt yêu cầu về sính lễ, nhà cửa, xe cộ và tài chính sau hôn nhân. Trong khi đó, chàng trai 27 tuổi, hiện tự kinh doanh một quán đồ nướng, tỏ ra bất ngờ trước những điều kiện mà đối phương đưa ra. Cuộc gặp gỡ vì thế được cho là đã không có kết quả như mong đợi.

Theo bài viết được đăng tải trên trang Sohu ngày 12/10/2026, chàng trai 27 tuổi đã đến nhà cô gái để gặp mặt sau khi được giới thiệu làm quen. Dù đối phương lớn hơn mình 3 tuổi, anh vẫn sẵn sàng cho cả hai cơ hội tìm hiểu, với hy vọng có thể tiến xa hơn nếu thực sự phù hợp.

Tuy nhiên, ngay khi biết chàng trai nhỏ tuổi hơn mình, cô gái đã đặt câu hỏi liệu anh có phải là người đàn ông quá phụ thuộc vào mẹ hay không. Câu hỏi này khiến cuộc trò chuyện trở nên kém thoải mái. Chàng trai cũng không giấu được sự khó chịu trước cách đối phương đánh giá mình chỉ dựa trên khoảng cách tuổi tác.

Sau màn mở đầu không mấy suôn sẻ, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang vấn đề hôn nhân và những điều kiện mà cô gái mong muốn ở người bạn đời tương lai.

Điều khiến chàng trai bất ngờ nhất là yêu cầu sính lễ lên tới 288.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng, chưa kể những điều kiện khác về tài sản. Cô gái còn nhắc đến yêu cầu được gọi là "một động hai bất động", khiến chàng trai không hiểu ý nghĩa của cụm từ này. Theo lời giải thích của cô gái, điều đó đồng nghĩa với việc người đàn ông phải mua một chiếc ô tô và hai căn nhà, trong đó một căn nằm ở thành phố, căn còn lại ở nông thôn. Đáng chú ý, cả hai bất động sản đều phải đứng tên riêng cô.

Không dừng lại ở đó, cô gái còn muốn chồng tương lai giao toàn bộ tiền lương cho mình quản lý. Số tiền người chồng được giữ lại để chi tiêu cá nhân cũng sẽ do cô quyết định.

Những điều kiện liên tiếp được đưa ra khiến chàng trai được cho là không khỏi ngỡ ngàng. Với một người đang tự kinh doanh, việc xây dựng gia đình vốn đã đi kèm nhiều trách nhiệm về tài chính. Bởi vậy, yêu cầu phải chuẩn bị một khoản sính lễ lớn, mua nhà, mua xe và giao toàn bộ thu nhập cho đối phương có thể trở thành trở ngại đáng kể nếu hai bên chưa tìm được tiếng nói chung.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời, đặc biệt là vấn đề tài sản trước hôn nhân và quyền quản lý tài chính trong gia đình.

Một bộ phận độc giả cho rằng mỗi người đều có quyền đưa ra những mong muốn của mình khi kết hôn. Tuy nhiên, các điều kiện ấy cần tương xứng với hoàn cảnh thực tế, đồng thời phải được thảo luận trên tinh thần tôn trọng và bình đẳng. Việc yêu cầu đối phương đáp ứng một loạt tiêu chuẩn vật chất ngay từ buổi gặp đầu tiên có thể khiến quá trình tìm hiểu trở nên nặng nề, thay vì tạo cơ hội để hai người hiểu nhau hơn.

Trong hôn nhân, vấn đề nhà cửa, xe cộ hay tiền bạc vốn không thể xem nhẹ. Một khoản sính lễ lớn có thể là mong muốn của gia đình này nhưng lại vượt quá khả năng của gia đình khác. Tương tự, việc giao tiền lương cho vợ hoặc chồng quản lý cũng không nhất thiết là điều bất hợp lý nếu cả hai cùng đồng thuận. Điều quan trọng nằm ở cách các bên thương lượng, khả năng tài chính và mức độ tin tưởng dành cho nhau.

Đặc biệt, yêu cầu toàn bộ tài sản phải đứng tên một người có thể làm nảy sinh những băn khoăn về quyền lợi và trách nhiệm sau kết hôn. Thay vì chỉ tập trung vào việc ai phải mua nhà, ai phải giao tiền lương, các cặp đôi cần trao đổi rõ ràng về cách quản lý thu nhập, phân chia chi phí và bảo đảm quyền lợi của mỗi người.

Bài viết trên Sohu cũng đề cập đến thực tế những người độc thân ở độ tuổi ngoài 30 có thể đối mặt với áp lực từ gia đình và xã hội. Tuy nhiên, việc đánh giá một người có phù hợp để kết hôn hay không chỉ dựa vào tuổi tác cũng dễ dẫn đến những định kiến thiếu công bằng. Một người phụ nữ 30 tuổi không đương nhiên có những yêu cầu quá cao, cũng như một chàng trai 27 tuổi không thể bị xem là thiếu trưởng thành chỉ vì trẻ hơn đối phương.

Tuổi tác, thu nhập hay tài sản đều có thể ảnh hưởng đến quyết định kết hôn, nhưng không phải là những yếu tố duy nhất quyết định hạnh phúc lâu dài. Sự tương đồng về quan điểm sống, khả năng chia sẻ trách nhiệm và cách giải quyết bất đồng mới là những điều cần được cân nhắc nghiêm túc.

Từ câu chuyện xem mắt tại Hà Nam, có thể thấy rằng khi các tiêu chuẩn vật chất trở thành trọng tâm của cuộc gặp gỡ, cơ hội tìm được người thực sự phù hợp cũng có thể bị thu hẹp. Một cuộc hôn nhân bền vững khó có thể được xây dựng chỉ bằng sính lễ, nhà cửa hay số tiền kiếm được mỗi tháng, nếu hai người không tìm thấy sự tôn trọng và đồng thuận.

Sau cùng, tìm kiếm một người bạn đời phù hợp không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi tiêu chuẩn cá nhân. Nhưng những mong muốn ấy cần đi cùng sự thực tế và tinh thần trách nhiệm từ cả hai phía. Bởi trong hôn nhân, điều quyết định hai người có thể đi cùng nhau lâu dài không chỉ là những gì họ sở hữu trước khi cưới, mà còn là cách họ cùng nhau xây dựng cuộc sống sau này.