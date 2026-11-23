Từ 15h mở cửa soát vé. Khán giả mang theo Căn cước công dân

Theo đó, mỗi vé chỉ dành cho một người. Khán giả có trách nhiệm mang theo Căn cước/CCCD/VNeID (định danh mức 2) hoặc hộ chiếu chính chủ để thực hiện các thủ tục kiểm tra an ninh, soát vé theo quy định.

Các bước check-in khi vào cửa.

Người tham dự được khuyến nghị đến sớm, ổn định vị trí tại khu vực ghi trên vé. Riêng khán giả thuộc nhóm người sử dụng xe lăn cần mang theo giấy tờ hợp lệ để được hỗ trợ.

Chương trình bắt đầu lúc 20h. Thời gian mở cửa kiểm soát an ninh và cửa soát vé từ 15h đến 19h30. Người tham gia thực hiện check-in tại các cổng do BTC bố trí, với ba bước gồm: Kiểm tra an ninh, kiểm tra vé và xác thực danh tính.

Cụ thể, ở bước kiểm tra an ninh, khán giả xếp hàng đúng khu vực theo hạng vé, thực hiện kiểm tra túi xách, vật dụng mang theo và kiểm tra an ninh theo hướng dẫn của BTC. Ở bước kiểm tra vé, người tham gia xuất trình vé cứng để BTC kiểm tra tình trạng vé và quét mã QR trên vé. Bước cuối cùng là xác thực danh tính bằng Căn cước/CCCD/VNeID (định danh mức 2) hoặc hộ chiếu.

Điều kiện check-in hợp lệ là người tham gia phải hoàn tất đầy đủ ba bước theo quy định; vé còn nguyên vẹn, có mã QR hợp lệ và nhận diện chống vé giả. Sau khi hoàn thành thủ tục, BTC đóng dấu mộc xác nhận đã check-in vào tay người tham gia.

Mỗi mã QR trên vé chỉ dùng 1 lần

Đáng chú ý, mỗi mã QR chỉ có giá trị sử dụng một lần duy nhất. BTC chỉ chấp nhận người đầu tiên sử dụng mã QR hợp lệ để check-in. Vì vậy, khán giả có trách nhiệm tự bảo quản mã QR được in trên vé, tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh mã QR cho người khác. BTC không chịu trách nhiệm và không giải quyết các trường hợp mã QR bị sao chép, chia sẻ, làm lộ ra bên ngoài dẫn đến việc có người khác sử dụng mã QR để check-in trước.

Sau khi qua cửa kiểm soát, vé đã check-in không được mang ra ngoài và quay lại. Khán giả cũng không được quay vòng vé dưới mọi hình thức. BTC có quyền từ chối check-in hoặc từ chối cho phép tham gia chương trình đối với những trường hợp không đáp ứng điều kiện soát vé hoặc không tuân thủ quy trình kiểm tra an ninh.

Những vật dụng được phép mang vào sân

Một số vật dụng được phép mang vào sân gồm: Lightstick, sạc dự phòng, quạt cầm tay, bánh kẹo nhỏ, mũ, nón, áo mưa giấy, giày thể thao/xăng-đan và chai nhựa có dung tích không quá 500ml.

BTC lưu ý không nhận trông, giữ đồ trong mọi trường hợp. Khán giả cần tự bảo quản tài sản, chú ý sức khỏe và an toàn cá nhân trong suốt thời gian diễn ra chương trình; ứng xử văn minh, lịch sự, không chen lấn, xô đẩy, không xả rác, giữ gìn không gian chung sạch sẽ. Người tham gia phải tuyệt đối tuân thủ các quy định, hướng dẫn của BTC và lực lượng an ninh.

Những vật dụng không được mang vào sân

Về quy định an ninh, BTC có quyền kiểm tra người tham gia và toàn bộ vật dụng mang vào khu vực sự kiện. Những vật dụng thuộc danh mục cấm sẽ không được mang vào.

Những vật dụng không được mang vào gồm: Balo, túi có kích thước lớn hơn 35x40cm; chất kích thích, thuốc lá, thuốc lá điện tử; cờ, phướn, banner vượt kích thước quy định; các sản phẩm như áp phích, băng cổ vũ có kích thước lớn, bảng chỉ dẫn mang tính chất chính trị, kích động.

Các thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, thiết bị bay không người lái, thiết bị chiếu sáng, iPad, tablet, laptop, thiết bị ghi hình và thu âm chuyên nghiệp, thiết bị tạo tiếng ồn cũng nằm trong danh sách cấm

Các loại động vật, thú cưng cũng không được phép mang vào.

Các hành vi gây rối trật tự, chen lấn, xô đẩy, kích động, sử dụng chất kích thích, xâm nhập khu vực cấm hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn của chương trình đều bị nghiêm cấm. Mọi hành vi có nguy cơ gây cháy, nổ hoặc mất an toàn như đốt pháo, đốt lửa, sử dụng pháo sáng, múa lửa và các hành vi tương tự bị nghiêm cấm.

BTC cũng nghiêm cấm hoạt động buôn bán hàng hóa, phát tờ rơi, quảng bá thương mại, gây quỹ hoặc điều khiển thiết bị bay không người lái (drone/flycam) trong và xung quanh khu vực sự kiện khi chưa được chấp thuận bằng văn bản.

BTC có quyền từ chối cho phép tham gia hoặc buộc rời khỏi khu vực sự kiện đối với những trường hợp vi phạm. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, BTC có thể phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến khích mặc áo dài. Người dưới 14 tuổi không nên tham gia

BTC khuyến khích người tham gia mặc trang phục truyền thống như áo dài, trang phục các dân tộc Việt Nam.

Chương trình khuyến nghị người dưới 14 tuổi không tham gia; người dưới 18 tuổi phải có người giám hộ từ 21 tuổi trở lên đi cùng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Phụ nữ mang thai cần cân nhắc kỹ lưỡng và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe khi tham gia chương trình.

Khi tham gia chương trình, khán giả đồng ý để BTC sử dụng hình ảnh, video và ghi âm của mình cho mục đích truyền thông, quảng bá và lưu trữ chương trình.

Việc công bố các quy định nhằm bảo đảm công tác tổ chức, kiểm soát an ninh và an toàn cho chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thưởng thức nghệ thuật văn minh, lịch sự cho khán giả.