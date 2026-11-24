Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở đã phối hợp với CATP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND phường Từ Liêm, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và các cơ quan liên quan bố trí các vị trí trông giữ phương tiện phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam “Muôn sắc Việt Nam” vào ngày 24/11, cụ thể tại các điểm:

Mặt bằng khu vực trường đua F1 (đường Lê Quang Đạo); Khuôn viên Công viên Mễ Trì (đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc); Khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 (trên đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung hữu nghị Việt - Trung); Tại khu vực đường Trần Hữu Dực (đối diện nhà hàng Vạn Hoa) và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội (trên đường Trần Hữu Dực). Việc trông giữ phương tiện tại các vị trí này cho nhân dân là hoàn toàn miễn phí.

Khuôn viên Công viên Mễ Trì sẽ tổ chức trông giữ phương tiện miễn phí cho nhân dân trong tối nay 24/11

Trước đó, CATP Hà Nội đã có thông báo về việc phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo phương án tổ chức giao thông của CATP Hà Nội, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trong thời gian diễn ra các hoạt động, CATP Hà Nội triển khai phương án phân luồng, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường quanh khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, các phương tiện tham gia giao thông được yêu cầu hạn chế hoạt động trên các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Nhiều tuyến đường quanh khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ được tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 17h-24h ngày 24/11

Riêng từ 17h - 24h ngày 24/11, CATP Hà Nội tổ chức tạm cấm đối với xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và xe ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên trên các tuyến đường thuộc khu vực phân luồng.

Các phương tiện được loại trừ gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, hạn chế đối với các phương tiện tham gia giao thông khác trên các tuyến: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Trong thời gian phân luồng, CATP Hà Nội tổ chức hướng dẫn các phương tiện lựa chọn lộ trình vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế.

Đối với phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện di chuyển qua đường Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai 3 trên cao và ngược lại.