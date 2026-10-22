Đi xe máy buông 2 tay 'múa quạt' trên quốc lộ, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Ngày 22/10, Cục CSGT cho biết, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Công an xã Cán Tỷ và Công an xã Bạch Đích xác minh, xử lý hai nam thanh niên có hành vi vi phạm giao thông xuất hiện trong video trên mạng xã hội.

Nam thanh niên vừa lái xe vừa buông hai tay để thực hiện động tác "múa quạt". Video: Cục CSGT, Bộ Công an.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh người điều khiển xe buông cả hai tay khỏi tay lái, "múa quạt", lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 4C, đoạn qua xã Cán Tỷ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Ch.V.Q. (17 tuổi, trú tại thôn Lùng Búng, xã Bạch Đích) điều khiển xe mô tô biển số 23AY-022.XX khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm. Q. bị phạt 750.000 đồng.

Trường hợp còn lại là Ch.T.V. (16 tuổi, trú tại thôn Phú Tỷ, xã Bạch Đích), điều khiển xe gắn máy biển số 22AA-728.XX. Với hành vi buông cả hai tay khỏi tay lái khi xe đang chạy, V. bị áp dụng hình thức tịch thu phương tiện.

Hai nam thanh niên Ch.V.Q. và Ch.T.V. làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng cũng đang xem xét xử lý phụ huynh của Q. về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Theo lực lượng chức năng, Quốc lộ 4C có nhiều đoạn đường đèo quanh co, địa hình hiểm trở, đồng thời thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hành vi buông hai tay khỏi tay lái, lạng lách, đánh võng trên tuyến đường này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của người vi phạm và những người đi đường.