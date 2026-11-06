Đi xe buýt thường xuyên, hai sinh viên TP.HCM nhận iPhone 17

Chiều 6/11, tại Bến xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành, TP.HCM), Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM tổ chức chương trình tặng quà tri ân hành khách năm 2026, nhằm khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe buýt và thực hiện định danh khi đi phương tiện công cộng.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM và lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đá TP.HCM (đơn vị tài trợ) trao giải thưởng cho các sinh viên.

Tại chương trình, bạn Trần Thanh Lượng, sinh viên năm cuối ngành Quản lý và Kinh doanh vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH), được trao tặng một chiếc iPhone 17 nhờ có số lượt đi xe buýt hợp lệ nhiều nhất trong tháng 10.

Chia sẻ tại buổi trao thưởng, Lượng cho biết rất vui và bất ngờ khi nhận được món quà. Chiếc điện thoại sẽ là công cụ hữu ích để bạn phục vụ niềm đam mê sáng tạo nội dung trong thời gian tới.

Đáng chú ý, việc thường xuyên di chuyển bằng xe buýt của Lượng còn gắn với đề án tốt nghiệp về khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nam sinh đi qua nhiều tuyến xe buýt để tìm hiểu chất lượng phục vụ, vị trí các trạm dừng và những bất cập trong bố trí điểm đón, trả khách. Qua khảo sát thực tế, Lượng nhận thấy một số khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhưng vị trí trạm dừng chưa thực sự thuận tiện. Những thông tin này được nam sinh ghi nhận để phục vụ việc đề xuất điều chỉnh, giúp người dân dễ dàng tiếp cận xe buýt hơn.

Sinh viên Trần Thanh Lượng (bên trái) và Lê Quý với hai chiếc iPhone 17 vừa được tặng.

Lượng cho biết thêm, em mong muốn chính sách miễn phí vé xe buýt dành cho người dân và sinh viên tiếp tục được duy trì. Theo bạn, kết hợp chính sách này với các hoạt động khuyến khích, tặng quà sẽ tạo thêm động lực để người dân lựa chọn phương tiện công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và bảo vệ môi trường.

Ngoài phần thưởng dành cho hành khách có số lượt đi xe buýt nhiều nhất, chương trình còn trao chiếc iPhone 17 thứ hai cho bạn Lê Quý, sinh viên năm cuối ngành Quay phim, Trường Cao đẳng Phát thanh và Truyền hình II, thông qua hình thức bốc thăm may mắn.

Quý cho biết thường xuyên đi xe buýt để vui chơi, thăm bạn bè và di chuyển giữa các địa điểm trong thành phố. Có những ngày, nam sinh sử dụng 2-3 tuyến xe buýt khác nhau.

Theo Quý, chất lượng xe buýt hiện nay đã cải thiện đáng kể so với trước đây, từ độ êm của phương tiện đến thái độ phục vụ của nhân viên, tài xế.

Sinh viên là đối tượng sử dụng xe buýt nhiều nhất tại TP.HCM.

Theo thể lệ, ngoài sinh viên có số lượt đi xe buýt nhiều nhất được nhận iPhone 17, 9 sinh viên còn lại trong danh sách đủ điều kiện sẽ tham gia bốc thăm. Cơ cấu giải thưởng gồm một iPhone 17, hai voucher trị giá 2 triệu đồng, hai voucher 1,5 triệu đồng và bốn voucher 1 triệu đồng.

Như vậy, đợt trao thưởng đầu tiên có tổng cộng hai iPhone 17 và 8 voucher mua sắm, với tổng giá trị voucher 11 triệu đồng.

Thông tin tại chương trình, ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, từ ngày 1/7/2026, thành phố triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt theo Nghị quyết 09. Sau hơn 4 tháng thực hiện, hệ thống xe buýt đã phục vụ hơn 45,3 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 44% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo ông Hoàn, lượng hành khách sử dụng xe buýt đang có xu hướng tăng. Chất lượng phương tiện và dịch vụ cũng từng bước được cải thiện thông qua đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng vận hành.

Chính sách miễn phí vé xe buýt nhận được sự ủng hộ từ người dân.

Từ tháng 10/2026, Trung tâm triển khai xác thực định danh hành khách khi đi xe buýt. Đến nay, tỷ lệ người dân sử dụng phương thức xác thực định danh đạt khoảng 86%. Trung tâm đặt mục tiêu hoàn thành việc xác thực định danh đối với hành khách đi xe buýt vào cuối năm 2026.

Dữ liệu thu thập được sẽ phục vụ công tác quản lý, theo dõi nhu cầu đi lại và cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Ông Hoàn cho biết thêm, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức 4 đợt tri ân hành khách theo hình thức xã hội hóa. Chương trình lần này hướng đến sinh viên, khuyến khích người trẻ hình thành và duy trì thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức những hoạt động tương tự, tạo thêm cơ hội nhận quà cho hành khách, đặc biệt là sinh viên thường xuyên sử dụng xe buýt.