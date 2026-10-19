Đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM, được mang theo bao nhiêu hành lý?

Sinh viên đi xe buýt miễn phí. Ảnh: TTQLGTCC

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải nâng cao chất lượng phục vụ trên các tuyến xe buýt triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

Theo đó, Trung tâm yêu cầu các đơn vị quán triệt đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ thái độ văn minh, lịch sự, thân thiện; bảo đảm phương tiện sạch sẽ, hoạt động đúng biểu đồ, đón trả khách đúng quy định và an toàn trong suốt hành trình.

Đặc biệt, tuyệt đối không thu tiền vé hoặc bất kỳ khoản chi phí nào của hành khách, kể cả hành lý, trên các tuyến thuộc phạm vi áp dụng chính sách. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Đối với việc xác thực, các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích hành khách thực hiện, không xem đây là điều kiện bắt buộc để sử dụng dịch vụ. Việc chạm thẻ ngân hàng, quét mã QR hoặc sử dụng các phương thức điện tử chỉ nhằm ghi nhận lượt đi, phục vụ công tác quản lý và đánh giá hiệu quả chính sách; hệ thống không trừ tiền của hành khách.

Đối với hành khách nước ngoài, nhân viên phục vụ hướng dẫn chạm thẻ ngân hàng để ghi nhận lượt đi, không yêu cầu giấy tờ định danh của Việt Nam. Trường hợp hành khách chưa thực hiện được việc xác thực, định danh, đơn vị vận tải vẫn phải tạo điều kiện để hành khách sử dụng xe buýt theo đúng chính sách.

Bên cạnh đó, Trung tâm đề nghị các đơn vị chủ động bố trí nhân sự, phương tiện dự phòng để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ và niêm yết hướng dẫn bằng tiếng Việt, tiếng Anh tại vị trí phù hợp trên phương tiện, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin.

Việc thực hiện nghiêm các yêu cầu trên nhằm bảo đảm quyền lợi của hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi để người dân sử dụng xe buýt trong thời gian Thành phố triển khai chính sách hỗ trợ.

Đối với hành lý mang theo, Trung tâm yêu cầu các đơn vị vận tải phổ biến đầy đủ quy định đến lái xe và nhân viên phục vụ để thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo hướng dẫn, hành khách được phép mang theo hành lý đi kèm có trọng lượng tối đa 10kg, kích thước không quá 30 x 40 x 60cm, đồng thời thực hiện theo quy định về diện tích hành lý trên xe.

Đối với các tuyến xe buýt đặc thù kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hành lý xách tay không bị hạn chế về kích thước.

Đối với hành lý có kích thước vượt mức thông thường, hành khách vẫn được mang theo nếu diện tích chiếm chỗ không vượt quá hai lần diện tích quy định.

Việc phổ biến rõ các quy định về hành lý nhằm giúp hành khách chủ động chuẩn bị trước khi đi xe, đồng thời tạo sự thống nhất trong quá trình phục vụ.