Đi xe 3 tiếng gặp để bạn gái, chàng trai bị đề nghị gây sốc

Một câu chuyện tình cảm tại Sơn Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý khi một chàng trai vượt quãng đường 3 tiếng đồng hồ để gặp bạn gái, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là lời chia tay lạnh lùng. Đáng chú ý, trước thái độ dứt khoát của cô gái, người đàn ông đã quỳ xuống đường, liên tục van xin, thậm chí tự tát vào mặt mình để níu kéo tình cảm. Chứng kiến cảnh tượng này, một người phụ nữ lớn tuổi không khỏi lắc đầu, thẳng thắn nhận xét: "Không có chút khí phách nào, đáng đời!".

Theo câu chuyện được trang Sohu đăng tải, người đàn ông sống tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang trong một mối quan hệ tình cảm mà anh dành rất nhiều tâm sức. Một ngày nọ, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn gái, yêu cầu phải có mặt tại nơi cô đang ở trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Cô gái đưa ra điều kiện khá cứng rắn, thậm chí khiến anh không có nhiều lựa chọn.

Dù không rõ lý do vì sao bạn gái đột ngột muốn gặp mình, chàng trai vẫn lập tức lên đường. Anh vội vàng bắt xe, trải qua hành trình không ít khó khăn và mất trọn 3 tiếng mới đến được địa điểm hẹn. Trong suy nghĩ của người đàn ông, cuộc gặp gỡ này sẽ là dịp để hai người trò chuyện, bù đắp khoảng thời gian xa cách và hâm nóng tình cảm.

Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì anh mong đợi.

Sau khi gặp nhau, cô gái bất ngờ đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Thái độ lạnh lùng cùng quyết định dứt khoát của bạn gái khiến chàng trai không khỏi bàng hoàng. Anh không thể hiểu vì sao mình vừa vất vả vượt quãng đường dài để gặp người yêu, nhưng chưa được ở bên nhau bao lâu đã phải đối diện với cảnh chia ly.

Đứng bên đường, người đàn ông dường như không thể kiểm soát cảm xúc. Anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt bạn gái, liên tục cầu xin cô đừng tiếp tục khiến cả hai rơi vào cảnh giằng co, đau khổ. Không dừng lại ở đó, anh còn dùng tay tự tát mạnh vào mặt mình. Hành động bất ngờ khiến những người đi ngang qua chú ý và dừng lại theo dõi.

Trong nước mắt, chàng trai bày tỏ sự bất lực khi cho rằng bản thân luôn là người chủ động vun đắp mối quan hệ. Anh mất 3 tiếng di chuyển để đến gặp bạn gái, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, cô đã muốn anh rời đi. Điều khiến anh tổn thương hơn cả là cảm giác mọi nỗ lực của mình dường như không được trân trọng.

Trước hành động của người yêu, cô gái tỏ ra khá khó xử và có phần mất kiên nhẫn. Cô liên tục yêu cầu anh đứng dậy, cho rằng việc quỳ gối giữa nơi đông người chỉ khiến tình huống trở nên khó xử hơn. Tuy nhiên, người đàn ông dường như không còn quan tâm đến thể diện. Anh tiếp tục quỳ trên mặt đất, thậm chí tự tát vào mặt thêm lần nữa.

Anh nghẹn ngào nói rằng kể từ khi bắt đầu yêu nhau, mình luôn cố gắng chiều theo mọi yêu cầu của bạn gái. Cô muốn điều gì, anh cũng sẵn lòng chấp nhận và nhượng bộ. Thế nhưng, đổi lại, anh không hiểu vì sao bản thân lại phải chịu đựng cách đối xử như vậy.

Câu chuyện càng trở nên căng thẳng khi hai người bắt đầu nhắc đến khoảng cách địa lý. Cô gái cho rằng việc cả hai sống xa nhau xuất phát từ lựa chọn của bạn trai. Theo cô, anh quyết định ở ngoại ô để tiết kiệm chi phí thay vì chuyển vào thành phố, khiến hai người không thể thường xuyên gặp gỡ. Vì vậy, cô không chấp nhận việc anh lấy khoảng cách làm lý do để trách móc mình.

Trái lại, chàng trai cho rằng nếu thực sự yêu thương nhau, bạn gái cũng nên có lúc chủ động đến thăm anh. Anh khẳng định từ trước đến nay, phần lớn những chuyến đi đều do mình thực hiện. Dù đường xa hay cơ thể mệt mỏi, anh vẫn chưa từng than phiền. Trong khi đó, cô gái hiếm khi chủ động tìm gặp, ngay cả những lời hỏi han, quan tâm cũng không xuất hiện thường xuyên.

Lời giải thích của người đàn ông dường như không khiến cô gái thay đổi suy nghĩ. Thậm chí, cô còn cho rằng một người đàn ông nếu không sẵn lòng đi xa một chút để gặp bạn gái thì khó có thể nghĩ đến chuyện tiến tới hôn nhân. Những lời nói này khiến chàng trai càng thêm đau lòng, nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận kết thúc.

Anh tiếp tục cầu xin bạn gái cho mình thêm thời gian ở bên cô, ít nhất đừng vội vàng đẩy anh đi khi cả hai vừa mới gặp lại. Người đàn ông nhiều lần nhắc lại rằng anh đã quá mệt mỏi với cảnh phải liên tục di chuyển, nhưng điều anh mong muốn chỉ là được đối phương quan tâm và chia sẻ tình cảm.

Chứng kiến toàn bộ sự việc, một phụ nữ lớn tuổi có mặt tại hiện trường ban đầu không khỏi xót xa trước dáng vẻ khổ sở của chàng trai. Bà tiến đến khuyên cô gái nên suy nghĩ lại, bởi người đàn ông đã quỳ xuống và thể hiện sự tuyệt vọng đến mức khiến những người xung quanh cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà mong cô cho bạn trai thêm một cơ hội, thay vì kết thúc mọi chuyện quá lạnh lùng.

Tuy nhiên, cô gái vẫn không thay đổi quyết định. Trong khi đó, chàng trai tuyên bố nếu bạn gái không đồng ý giữ mình ở lại, anh sẽ không đứng dậy, dù phải quỳ đến tối. Trước sự kiên quyết ấy, người phụ nữ lớn tuổi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Bà cho rằng việc một người liên tục hạ thấp bản thân để níu kéo tình cảm không phải là cách giải quyết vấn đề.

Theo góc nhìn của người phụ nữ này, yêu một người không có nghĩa là phải đánh mất lòng tự trọng hay biến mình thành người luôn phải chạy theo đối phương. Bà thẳng thắn nhận xét những người chỉ biết hạ mình để làm hài lòng người khác thường khó nhận lại được tình cảm như mong muốn.

Thực tế, trong một mối quan hệ, sự hy sinh và nhường nhịn là điều cần thiết. Tuy nhiên, tình yêu không thể chỉ được xây dựng từ nỗ lực của một phía. Nếu một người luôn chủ động tìm cách gần gũi, còn người kia chỉ liên tục đưa ra yêu cầu và đòi hỏi, sự mất cân bằng ấy sớm muộn cũng khiến cả hai mệt mỏi.

Điều đáng tiếc trong câu chuyện không chỉ nằm ở một cuộc chia tay, mà còn ở việc chàng trai dường như đã quên mất giá trị của chính mình trong quá trình cố gắng giữ lấy một người. Anh tin rằng chỉ cần nhún nhường thêm một chút, chịu đựng thêm một chút, bạn gái sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng tình cảm vốn không thể được duy trì bằng sự van xin hay những tổn thương mà một người tự gây ra cho bản thân.

Sau cùng, điều mà mỗi người cần nhớ khi yêu là sự chân thành phải đi cùng với lòng tự trọng. Có thể hết lòng vì một người, có thể chủ động vượt qua khoảng cách để gặp gỡ, nhưng không nên xem việc đánh mất chính mình là cái giá phải trả để giữ một mối quan hệ.

Bởi một tình yêu thực sự cần có sự vun đắp từ cả hai phía. Không ai nên phải liên tục quỳ gối, van xin hay tự làm tổn thương bản thân chỉ để mong nhận lại một chút quan tâm. Đôi khi, biết dừng lại và trân trọng chính mình cũng là cách để mỗi người tìm được hạnh phúc xứng đáng hơn.