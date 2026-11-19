Điểm tựa từ chính sách, nghề nghiệp và sự đồng hành bền vững

Dự và phát biểu chỉ đạo chương trình có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự chương trình có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, các sở, ban, ngành, địa phương phía Nam và Công an TP Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có khoảng 500 đại biểu, khách mời, người chấp hành xong án phạt tù và các đơn vị đồng hành.

Các vị lãnh đạo cùng đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù THNCĐ là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan hồng của dân tộc và chính sách nhân văn của chế độ.

Chấp hành xong án phạt tù là khởi đầu của một hành trình mới - hành trình trở về với gia đình, cộng đồng và cuộc sống lương thiện. Tuy nhiên, người trở về đối mặt không ít rào cản về việc làm, sinh kế, mặc cảm và định kiến. Nếu thiếu sự đồng hành, cơ hội khó trở thành điểm tựa bền vững; khó tạo nên sự chuyển biến thực chất.

Từ năm 2020 đến nay, các cơ sở giam giữ đã đào tạo nghề cho 54.229 phạm nhân, tổ chức 1.435 chương trình, đợt, lớp định hướng nghề nghiệp và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho 54.217 phạm nhân, cấp chứng chỉ nghề cho 22.721 phạm nhân cùng tư vấn giới thiệu việc làm cho 9.982 phạm nhân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Công an các địa phương đã tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục và thực hiện biện pháp bảo đảm THNCĐ cho 357.275 phạm nhân được thông báo; hỗ trợ thủ tục cư trú, cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân, căn cước cho 250.867 người; hướng dẫn xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 223.845 người và hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hành chính khác cho 87.811 người.

Trên cả nước hiện có hơn 170 nghìn trường hợp trong diện thời gian THNCĐ, mỗi năm có thêm từ 55 đến 60 nghìn người trở về cộng đồng. Riêng TP Hồ Chí Minh hiện có 15.098 người THNCĐ và năm 2026 tiếp nhận mới 2.656 người. Thành phố đã hỗ trợ 442 người vay vốn tín dụng với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, đồng thời triển khai nhiều mô hình hỗ trợ THNCĐ hiệu quả như “Thắp sáng tương lai cho người tái hòa nhập cộng đồng” tại xã Xuân Sơn, mô hình “5+1” ở phường Vĩnh Tân hay mô hình “Đồng hành tái hòa nhập - Vững bước tương lai” tại phường Tân Uyên…, góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy phát biểu khai mạc.

Chương trình truyền thông về công tác THNCĐ được dàn dựng qua các phần “Hành trình niềm tin”, “Thắp sáng khát vọng” và “Đi về hướng bình minh”, kết hợp tiết mục nghệ thuật, phóng sự và giao lưu. Tại đây, câu chuyện của anh Ngô Quang Minh với sự đồng hành, cảm hóa của cán bộ quản giáo Đại úy Hà Như Huỳnh (Trại tạm giam Chí Hòa), cùng các gương phát triển kinh tế như anh Lê Thừa Dương Hùng (TP Hồ Chí Minh) và anh Lưu Hoàng Cầu (An Giang) hay sự chung tay của doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã khắc họa rõ giá trị của niềm tin và cơ hội làm lại cuộc đời…

Ngay tại chương trình cũng có phần giao lưu, phiên tư vấn, giới thiệu việc làm với sự tham gia của doanh nghiệp, trường cao đẳng nghề và ngân hàng chính sách, đồng thời trao hợp đồng việc làm cho 15 người THNCĐ và trao kỷ niệm chương trình cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác THNCĐ.

Không dừng ở cam kết, phải đồng hành đến cùng vì bình yên xã hội

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương ý nghĩa thiết thực, nhân văn của chương trình. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thực hiện nhất quán chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân trao Kỷ niệm chương trình cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Công an đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội đối với công tác THNCĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những định kiến, sự kỳ thị đối với người từng chấp hành án phạt tù từng bước được xóa bỏ, giúp họ giảm mặc cảm, tự tin hòa nhập, tích cực lao động và đóng góp cho xã hội.

Trung tướng Trần Văn Thiện và Trung tướng Mai Hoàng trao Kỷ niệm chương trình cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

Theo thống kê, hiện cả nước có trên 162.000 người thuộc diện THNCĐ, trong đó hơn 70.000 người có việc làm ổn định. Các địa phương đã xây dựng, nhân rộng gần 1.850 mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, huy động nhiều nguồn lực giúp người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù được kéo giảm và duy trì ở mức thấp, trung bình giai đoạn 2020-2025 là 1,73%.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng thẳng thắn chỉ rõ, hiện cả nước còn gần 92.000 người chấp hành xong án phạt tù chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định. Trong khi đó, hằng năm có khoảng 55.000 đến 60.000 trường hợp được đặc xá hoặc chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng.

Phần giao lưu với các đại biểu, người chấp hành xong án phạt tù điển hình phát triển kinh tế, phạm nhân gây nhiều ấn tượng tại chương trình...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác THNCĐ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật; đồng thời nhân rộng những mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đưa công tác THNCĐ trở thành trách nhiệm thường xuyên của các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân, thay vì chỉ triển khai theo từng đợt hoặc phong trào.

Đối với lực lượng Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, chuyển từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người. Ngay từ trong các cơ sở giam giữ, cần thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với phạm nhân, chú trọng tư vấn hướng nghiệp, tổ chức lao động, đào tạo nghề, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ có thể thích ứng với cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Sinh Nhật Tân tham quan các gian hàng bên lề chương trình.

Lực lượng Công an cần triển khai nghiêm túc Nghị định số 247 ngày 29/6/2026 của Chính phủ quy định về công tác THNCĐ; Kết luận số 42 ngày 4/6/2026 của Ban Bí thư về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho các nhóm đối tượng đặc thù và Quyết định số 44 ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Qua đó, từng bước hình thành cơ chế hỗ trợ liên thông từ giáo dục, đào tạo nghề đến giới thiệu việc làm, tạo sinh kế, giúp người THNCĐ ổn định cuộc sống lâu dài.

Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị các cơ quan chức năng, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, mở rộng cơ hội tuyển dụng, hỗ trợ vay vốn tín dụng, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, hạn chế thấp nhất nguy cơ tái phạm tội…