Dị vật kẹt 6 tháng trong cổ bé trai 6 tuổi, chèn ép khí quản

Bệnh nhân là bé trai 6 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng khò khè tăng lên kèm khó nuốt. Theo gia đình bệnh nhi, khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, bé xuất hiện tình trạng khò khè và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị nội khoa nhưng tình trạng không thuyên giảm. Gia đình nghi ngờ bé nuốt phải dị vật đồ chơi nhưng không xác định được loại cụ thể.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện dị vật đâm xuyên thành thực quản, tạo ổ áp xe ở thành sau họng, đồng thời chèn ép khiến lòng khí quản bị hẹp. Dị vật nằm gần cột sống cổ, có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng.

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, do dị vật có kích thước lớn, vị trí mắc khó tiếp cận, các phương tiện nội soi không thể gắp ra. Vì vậy, ê kíp quyết định phẫu thuật để lấy dị vật.

Bác sĩ phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi đường thở của bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ tiếp cận dị vật qua đường rạch da ngang cổ phải của bệnh nhi. Tuy nhiên, vị trí dị vật rất phức tạp, nằm trong lòng thực quản, chèn vào đoạn khí quản ngay dưới thanh quản, sát tuyến giáp, các dây thần kinh và những mạch máu lớn có vai trò cấp máu cho não. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng thao tác nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương các cấu trúc quan trọng vùng cổ.

Sau khoảng 2 giờ, ê kíp tìm thấy và lấy dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhi. Do dị vật mắc trong thực quản thời gian dài, mô thực quản bị viêm nhiều, các bác sĩ đồng thời khâu phục hồi, tái tạo đoạn thực quản cổ cho trẻ.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, “Bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ nuốt phải dị vật, phần lớn là đồ chơi và vật dụng trong gia đình. Tuy nhiên, trường hợp dị vật có góc cạnh, kích thước gần 2 cm mắc ở thực quản cổ suốt 6 tháng, gây chèn ép khí quản như bệnh nhi này là tình huống hiếm gặp”.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý lựa chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi của trẻ, hạn chế cho trẻ tiếp xúc với những loại đồ chơi có nhiều chi tiết nhỏ, góc cạnh hoặc dễ tháo rời, có nguy cơ khiến trẻ ngậm, nuốt phải trong quá trình vui chơi. Người lớn cần giám sát trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ thường có thói quen đưa đồ vật vào miệng.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, xác định vị trí và có hướng xử trí phù hợp. Không nên chủ quan, tự theo dõi hoặc chờ đến khi trẻ xuất hiện các triệu chứng bất thường mới đưa đi khám, bởi dị vật mắc trong đường tiêu hóa hoặc đường thở có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như ho, khò khè, khó thở, khó nuốt hoặc đau vùng cổ sau khi có khả năng nuốt dị vật, gia đình cần đưa trẻ đi cấp cứu kịp thời. Việc phát hiện sớm và xử trí đúng cách giúp hạn chế nguy cơ tổn thương các cơ quan, nhiễm trùng và những biến chứng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ.