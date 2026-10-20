Đi vào làn khẩn cấp, xe tải không nhường đường cho xe ưu tiên

Trước đó, vào 18h15 chiều 19/10, tài xế N.V.B. (SN 1986) điều khiển xe tải mang BKS: 29H-129.XX lưu thông lên Vành đai 3 trên cao theo hướng đi cầu Thanh Trì. Khi đến đoạn qua Công viên Yên Sở, hướng cầu Thanh Trì thì tài xế B. lái xe di chuyển vào làn khẩn cấp.

Hình ảnh xe tải 29H-129.XX vi phạm được ghi lại.

Cùng thời điểm, một ô tô ưu tiên phát tín hiệu bằng đèn và còi đi tới. Dù phương tiện này liên tục phát tín hiệu, tài xế xe tải vẫn không nhường đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 14 đã khẩn trương xác minh và mời tài xế xe tải đến trụ sở làm việc.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe tải.

Căn cứ vào tài liệu liên quan, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế B. hai lỗi: điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc và không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Tổng mức phạt 12 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT số 14 cũng tuyên truyền, giải thích các quy định để tài xế nhận thức rõ hành vi vi phạm, chấp hành pháp luật và không tái phạm.