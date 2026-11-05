Đi từng thôn, bon làm sạch dữ liệu phương tiện

Cán bộ Công an xã Tuy Đức đến từng hộ dân để rà soát, xác minh, hướng dẫn cập nhật thông tin, góp phần làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện

Chủ động xác minh, làm rõ từng trường hợp

Tại xã biên giới Tuy Đức, địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, bon, việc rà soát dữ liệu phương tiện đặt ra không ít khó khăn. Vì vậy, bên cạnh khai thác dữ liệu trên hệ thống, Công an xã tập trung xác minh trực tiếp tại cơ sở để làm rõ từng trường hợp. Công an xã Tuy Đức đã tập trung lực lượng kiểm tra hồ sơ, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đối chiếu thông tin và xác minh những trường hợp còn bất cập. Trọng tâm là các trường hợp thông tin định danh chủ phương tiện chưa chính xác; một mã định danh được cập nhật cho nhiều chủ phương tiện; cá nhân đứng tên số lượng lớn phương tiện; xe đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa sang tên và dữ liệu không còn phù hợp với thực tế sử dụng.

Từ danh sách cần rà soát, cán bộ công an đối chiếu hồ sơ đăng ký xe, thông tin dân cư và tình trạng sử dụng thực tế. Với những trường hợp chưa thể làm rõ qua hệ thống, lực lượng trực tiếp xuống địa bàn, gặp chủ phương tiện hoặc người đang quản lý, sử dụng xe để xác minh, hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Anh Mai Xuân Nhỏ, thôn 1, xã Tuy Đức cho biết: “Được cán bộ công an đến tận nơi kiểm tra, xác minh và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến phương tiện, chúng tôi thấy rất thuận tiện. Những nội dung nào chưa rõ, cán bộ đều giải thích cụ thể để người dân nắm bắt và phối hợp thực hiện. Qua đó, chúng tôi cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đăng ký, sang tên khi mua bán, chuyển nhượng xe, góp phần giúp công tác quản lý phương tiện được chính xác hơn”.

Công an xã Tuy Đức hỗ trợ người dân rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện trên Hệ thống đăng ký xe

Hướng đến dữ liệu phương tiện chính xác, đồng bộ

Thiếu tá Thái Khắc Nguyên - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an xã Tuy Đức cho biết: “Khó khăn trong quá trình rà soát là nhiều phương tiện đã qua nhiều lần mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên; một số phương tiện không còn sử dụng hoặc chủ phương tiện đã thay đổi nơi cư trú nên việc xác minh mất nhiều thời gian. Vì vậy, ngoài rà soát trên hệ thống, chúng tôi phải trực tiếp xuống từng thôn, bon, gặp gỡ người dân để xác minh, đối chiếu thông tin. Đơn vị đang tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu làm sạch phương tiện trước thời hạn Công an tỉnh giao”.

Bên cạnh đó, đợt rà soát tập trung vào phương tiện đã hết niên hạn sử dụng; phương tiện thuộc diện kiểm định nhưng từ ngày 30/6/2024 đến nay chưa thực hiện kiểm định; những phương tiện thuộc nhóm nhãn hiệu không còn tồn tại hoặc còn rất ít tại Việt Nam, có thời gian đăng ký từ 20 năm trở về trước. Chủ phương tiện được hướng dẫn thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chuyển quyền sở hữu, kiểm định và những thủ tục liên quan.

Cùng với xác minh, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về trách nhiệm khi mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng phương tiện; chủ động thực hiện thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số theo quy định. Đơn vị cũng rà soát phương tiện kinh doanh vận tải thuộc diện phải đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Từ việc đối chiếu hồ sơ trên hệ thống đến trực tiếp xuống từng thôn, bon xác minh phương tiện, tinh thần “đi từng ngõ, rà từng xe” đang được Công an xã Tuy Đức cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu đăng ký xe, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Theo chỉ tiêu Công an tỉnh giao, Công an xã Tuy Đức phải rà soát, làm sạch 994 phương tiện. Đến nay, đơn vị đã làm sạch 793 phương tiện, đạt gần 80% kế hoạch.