'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' vì mục tiêu không ma túy

Công an phường Quan Triều tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh trên địa bàn phường.

Phường Linh Sơn hiện có khoảng 13.000 hộ dân với trên 47.000 nhân khẩu. Tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư biến động lớn khiến nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp luôn tiềm ẩn. Trong đó, ma túy được xác định là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các loại tội phạm khác.

Thượng tá Dương Hồng Chiến, Trưởng Công an phường Linh Sơn, cho biết: Xây dựng địa bàn không ma túy phải bắt đầu từ từng tổ dân phố, khu dân cư. Năm 2026, phường đặt mục tiêu 50% tổ dân phố đạt tiêu chí không ma túy theo các điều kiện do Thủ tướng Chính phủ quy định; phấn đấu đến cuối năm 2027, đạt tiêu chí phường không ma túy theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường Linh Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khởi tố gần 30 vụ án, bắt giữ gần 40 đối tượng liên quan đến ma túy; đưa hơn 30 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Hiện, địa bàn đang quản lý trên 200 đối tượng.

Phường tiếp tục rà soát các nhóm có nguy cơ cao, từ những đối tượng ngoài xã hội đến người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhằm kịp thời phát hiện, đưa vào quản lý theo quy định, từng bước làm sạch địa bàn.

Công an phường Linh Sơn tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Tại phường Quan Triều, công tác phòng, chống ma túy được triển khai bằng cuộc tổng rà soát toàn diện. Ngày 31/3/2026, Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 79-KH/ĐU, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Phường thành lập 48 tổ tự quản về an ninh trật tự, tương ứng với 48 tổ dân phố (nay là 25 tổ).

Mỗi tổ gồm 20 thành viên, do một Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường làm tổ trưởng, với tổng số 960 người trực tiếp tham gia rà soát. Lực lượng khảo sát đến từng nhà, vận động 11.268/11.458 chủ hộ ký cam kết, đạt tỷ lệ 98,3%. Cùng với đó, phường duy trì 1 mô hình camera an ninh giám sát, 1 mô hình tái hòa nhập cộng đồng và 1 mô hình dân vận khéo.

Trung tá Đoàn Cao Cường, Trưởng Công an phường Quan Triều, chia sẻ: Mô hình được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kết hợp rà soát với tuyên truyền, vận động. Khi nhận thức được nâng cao, người dân chủ động cung cấp thông tin, tích cực tố giác vi phạm, góp phần kiểm soát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Hiện, phường Quan Triều quản lý hồ sơ 112 người nghiện. Địa phương đã triệt xóa 2 điểm bán ma túy, xử phạt hành chính 18 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền 22.500.000 đồng; chưa phát hiện điểm, tụ điểm phức tạp mới. Mô hình của phường Quan Triều đã được Công an tỉnh Thái Nguyên tuyên dương, thông báo nhân rộng.

Từ Linh Sơn đến Quan Triều, thực tiễn cho thấy xây dựng địa bàn không ma túy phải bắt đầu từ cơ sở, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đạt tiêu chí mới chỉ là bước đầu; duy trì, củng cố kết quả mới là nhiệm vụ lâu dài. Nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng từ từng tổ dân phố sẽ tạo nền tảng vững chắc để Thái Nguyên thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh không ma túy vào năm 2030.