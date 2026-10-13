‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người’ để mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Lễ ra quân được tổ chức trực tiếp tại trụ sở BHXH thành phố, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu BHXH cơ sở. Tham dự tại điểm cầu chính có Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành; Phó Giám đốc BHXH Đồng Nai Nguyễn Văn Tân; Phó Giám đốc Bưu điện Đồng Nai Dương Thị Việt Hương cùng cán bộ, viên chức, người lao động của hai ngành.

Cán bộ, viên chức, người lao động 2 cơ quan Bảo hiểm xã hội Đồng Nai và Bưu điện Đồng Nai bày tỏ quyết tâm tại lễ ra quân. Ảnh: Hạnh Dung

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Giám đốc BHXH Đồng Nai Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa ngành BHXH, Bưu điện và các địa phương trong tuyên truyền, tư vấn chính sách, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Công tác truyền thông cần được triển khai trực tiếp đến từng nhóm đối tượng, nhất là lao động tự do, tiểu thương, hộ gia đình và những người chưa tham gia bảo hiểm. Cán bộ, viên chức, người lao động của 2 ngành phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, vận động, tuyên truyền thực chất, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa lâu dài của việc tham gia các chính sách an sinh.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn công tác tổ chức cổ động, diễu hành trên những tuyến đường theo lộ trình đã thống nhất. Các nhóm cán bộ, nhân viên tiếp tục đến các chợ, khu dân cư, làng nghề, chung cư và các địa bàn được phân công để tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cho hộ gia đình, tiểu thương, người lao động tự do. Đồng thời, các hội nghị truyền thông theo từng nhóm đối tượng được tổ chức tại cơ sở nhằm giải đáp những vướng mắc, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phù hợp với điều kiện và nhu cầu.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai tuyên truyền cho tiểu thương tại chợ dân sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hạnh Dung

Tính đến cuối tháng 9-2026, toàn thành phố Đồng Nai có gần 4,2 triệu người tham gia BHYT và hơn 1,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc. Đây là cơ sở quan trọng để ngành tiếp tục tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu an sinh xã hội trong những tháng cuối năm.

Thông qua đợt ra quân, BHXH Đồng Nai và Bưu điện Đồng Nai hướng đến lan tỏa thông điệp: “Mỗi người dân - một sổ BHXH, một tương lai an sinh” và “An sinh vững bền - bắt đầu từ việc tham gia BHXH, BHYT”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc chủ động tham gia bảo hiểm, từng bước mở rộng lưới an sinh, bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động và các gia đình.