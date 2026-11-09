'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' đưa pháp luật đến với người dân

Gặp gỡ, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật

Đặc thù lao động, sản xuất trên biển khiến nhiều ngư dân thường xuyên xa nhà, có những chuyến khai thác kéo dài, ít có điều kiện tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương. Xuất phát từ thực tế đó, trong quá trình triển khai Đề án 1371 về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027", Lữ đoàn Công binh 25 đã tổ chức lực lượng trực tiếp đến các bè cá, tàu thuyền để gặp gỡ, tuyên truyền và cung cấp tài liệu pháp luật cho bà con.

Tại những điểm đến, cán bộ, chiến sĩ chủ động trao đổi với ngư dân về các quy định liên quan đến hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với đặc điểm lao động, sản xuất trên biển, tập trung giải thích những vấn đề thiết thực để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng quy định.

Cùng với việc phổ biến các nội dung pháp luật, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp trao tài liệu, tờ rơi để bà con tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu khi cần thiết. Đối với những người thường xuyên có các chuyến đi biển dài ngày, việc được cung cấp tài liệu ngay tại nơi lao động, sản xuất giúp khắc phục phần nào hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin.

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 25 tuyên truyền, hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định về phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ. Ảnh: Vũ Thuận

Thông qua những cuộc trò chuyện, trao đổi trực tiếp, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động trên biển được giải thích bằng cách gần gũi, dễ hiểu, gắn với công việc thường ngày của ngư dân. Bà con có điều kiện tìm hiểu những nội dung cần thiết, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản.

Hoạt động tuyên truyền tại bè cá, tàu thuyền được bà con ngư dân đón nhận, nhất là khi việc tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế do đặc thù thường xuyên làm việc trên biển. Những tài liệu được cung cấp giúp người dân có thể tiếp tục tự tìm hiểu, tra cứu các quy định cần thiết trong quá trình lao động, sản xuất. Ngư dân cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm nhiều chương trình tuyên truyền tương tự để được cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành các quy định trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn còn thăm hỏi, trao tặng những phần quà đến bà con ngư dân. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của đơn vị đối với người dân vùng biển, đảo, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với Nhân dân.

Giải đáp những vấn đề người dân quan tâm

Nếu tại địa bàn biển, đảo, công tác tuyên truyền được triển khai ngay trên bè cá, tàu thuyền thì ở những nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống, Lữ đoàn Công binh 25 lại lựa chọn hình thức đến tận hộ gia đình để phổ biến, giải thích pháp luật.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định pháp luật thiết thực, gắn với đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất và trách nhiệm công dân.

Tại mỗi gia đình, cán bộ, chiến sĩ giới thiệu các nội dung pháp luật, trao tài liệu và giải thích những vấn đề người dân chưa nắm rõ. Việc trao đổi được thực hiện bằng cách nói gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống trong cuộc sống để bà con thuận tiện tiếp nhận và ghi nhớ.

Trong đó, các quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự là một trong những nội dung được người dân quan tâm. Thông qua việc tuyên truyền, giải thích trực tiếp, bà con hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động, nhắc nhở con em trong gia đình thực hiện đúng các quy định về nghĩa vụ quân sự.

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 25 tuyên truyền, hướng dẫn người dân tìm hiểu các quy định về phòng tránh tai nạn bom, mìn, vật nổ. Ảnh: Vũ Thuận

Sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng góp phần hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tiếp cận từng hộ gia đình, chuyển tải các nội dung pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, những vấn đề người dân còn băn khoăn được trao đổi, giải thích ngay trong quá trình tuyên truyền.

Không chỉ được tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, người dân còn cảm nhận rõ sự quan tâm, gần gũi của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đối với đời sống địa phương. Bộ đội thường xuyên xuống địa bàn gặp gỡ, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật, tham gia các hoạt động tại địa phương và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện chính quyền địa phương cũng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp và những đóng góp của Lữ đoàn Công binh 25 trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Hoạt động của đơn vị góp phần hỗ trợ địa phương nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, vận động Nhân dân thực hiện các quy định pháp luật, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên địa bàn.

Từ những bè cá, tàu thuyền trên biển đến từng hộ gia đình ở vùng đồng bào dân tộc, cách làm của Lữ đoàn Công binh 25 cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sinh hoạt, lao động của từng nhóm đối tượng. Thay vì chỉ tổ chức các hoạt động tập trung, cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm đến nơi người dân sinh sống, sản xuất, trực tiếp giải thích những quy định pháp luật liên quan đến đời sống.

Thông qua những cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn không chỉ đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân mà còn có điều kiện lắng nghe, giải đáp những vấn đề bà con quan tâm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm công dân và củng cố tình đoàn kết quân dân ngay từ cơ sở.