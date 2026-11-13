Những bước chân đưa công nghệ về bản làng

Khu vực biên giới tỉnh Gia Lai có 22 xã, phường, trong đó tuyến biên giới đất liền gồm 7 xã với 12.295 hộ, 51.552 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số Jrai, Ba Na. Những năm qua, dù hạ tầng viễn thông từng bước được đầu tư, song do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ số của một bộ phận người dân vẫn hạn chế, nhất là người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số.

Để công nghệ số thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ cần hạ tầng mà còn phải có những người trực tiếp hướng dẫn, đồng hành với người dân. Tại xã Ia Pnôn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn đang đảm nhận thêm vai trò ấy. Sau những giờ tuần tra, kiểm soát đường biên, họ lại đến từng thôn, làng, kiên trì hướng dẫn đồng bào sử dụng điện thoại thông minh và các tiện ích số.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với tổ tự quản "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” mang công nghệ số đến người dân vùng biên. Ảnh Trần Hiền

Đại úy Tăng Xuân Linh – Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Ia Pnôn trực tiếp cầm tay, chỉ việc, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng internet an toàn và quét mã QR để gửi tin báo, tố giác tội phạm.

Chị Rơ Mah H’Ven (SN 1996, làng Bua, xã Ia Pnôn) chia sẻ: “Nhờ được cán bộ Biên phòng hướng dẫn, mình đã biết cài đặt VNeID, tra cứu thông tin, thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng các tiện ích ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Các chú bộ đội không chỉ hướng dẫn một lần mà còn kiên trì hỗ trợ để chúng tôi tự thực hành, sử dụng thành thạo. Nhờ vậy, chúng tôi biết cách tiếp cận thông tin chính thống, nhận diện thông tin xấu độc, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh”.

Không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, những người lính quân hàm xanh còn đến từng nhà dân hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Trần Hiền

Trung tá Nguyễn Duy Phương – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đơn vị đã thành lập tổ công tác, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đến các thôn, làng hướng dẫn người dân những kỹ năng số cơ bản, sử dụng các nền tảng công nghệ phục vụ đời sống, học tập và sản xuất.

Hướng dẫn người dân cách nhận diện thông tin giả, thông tin xấu độc, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp bà con sử dụng công nghệ hiệu quả xây dựng môi trường số an toàn ngay từ cơ sở”.

Chú bộ đội hướng dẫn dân làng cài đặt VNeID, tra cứu thông tin, thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng các tiện ích ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh Trần Hiền

Theo Trung tá Phương, chuyển đổi số còn mang lại những lợi ích thiết thực trong công tác quản lý địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khi người dân biết sử dụng các kênh thông tin điện tử, chủ động chia sẻ thông tin với lực lượng chức năng, việc nắm bắt tình hình an ninh trật tự sẽ kịp thời, thuận lợi hơn. Đây cũng là cách để tăng cường sự gắn bó giữa quân và dân, phát huy vai trò của quần chúng trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Công nghệ số góp phần củng cố thế trận lòng dân

Không riêng Ia Pnôn, tại xã biên giới Ia Mơ, mô hình “Bộ đội Biên phòng – đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” cũng đang được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ trực tiếp đến từng thôn, làng hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, sử dụng internet an toàn, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và khai thác các tiện ích số phục vụ đời sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ia Mơ hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ cá nhân vào tài khoản định danh điện tử VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh Trần Hiền

Trao đổi với PV, Trung tá Hoàng Long – Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Mơ nhấn mạnh: “Mô hình hướng đến tăng cường phối hợp giữa lực lượng Biên phòng với chính quyền địa phương, phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội và phát huy vai trò của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Việc ứng dụng công nghệ giúp người dân có thêm kênh thông tin để phản ánh tình hình, cung cấp tin báo cho lực lượng chức năng. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của mỗi người trong giữ gìn an ninh trật tự, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ bình yên địa bàn”.

Công nghệ số và chuyển đổi số đang trở thành phương thức mới để củng cố “thế trận lòng dân” — đặc biệt là trên không gian mạng và tại cơ sở. Ảnh Trần Hiền

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng không chỉ phổ biến kiến thức mà còn trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng công nghệ. Cách làm gần dân, sát nhu cầu thực tế giúp những tiện ích vốn còn xa lạ trở nên dễ hiểu, dễ sử dụng hơn, nhất là đối với người cao tuổi và đồng bào còn hạn chế kỹ năng số.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đang duy trì 16 tổ “Bộ đội Biên phòng – đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Các tổ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, tham gia thương mại điện tử và trang bị những kỹ năng số thiết yếu. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ mà còn là một phương thức đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới.

Đáng chú ý, lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đang từng bước xây dựng mô hình “Tổ chuyển đổi số – ứng dụng AI”, khai thác trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, kết nối chính quyền với Nhân dân và củng cố thế trận lòng dân nơi phên dậu Tổ quốc. Ảnh Trần Hiền

Từ việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến đến việc khai thác các tiện ích số phục vụ đời sống, hình ảnh người lính Biên phòng đang dần trở nên gần gũi hơn trong đời sống số của đồng bào vùng biên. Họ không chỉ là những người lính bảo vệ từng tấc đất biên cương mà còn là cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với Nhân dân.

Khi người dân biết sử dụng công nghệ, chủ động tiếp cận thông tin chính thống, mạnh dạn phản ánh những vấn đề phát sinh trên địa bàn và đồng hành cùng lực lượng chức năng, mỗi người dân sẽ trở thành một “cánh tay nối dài” trong bảo vệ biên giới. Bởi vậy, đưa chuyển đổi số về cơ sở không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn là cách xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo nền tảng để bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.