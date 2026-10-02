'Đi trước một bước' để phục vụ phát triển

Điện lực Hải Lăng hiện được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành lưới điện 22kV và 0,4kV tại 6 xã thuộc khu vực phía Nam của tỉnh Quảng Trị. Tính đến hết ngày 31/8/2026, hệ thống lưới điện đơn vị được giao quản lý, vận hành, gồm: 241,85km đường dây trung thế cấp điện áp 22kV (trong đó tài sản ngành điện 207,49km, tài sản khách hàng 34,35km); 473,71km đường dây 0,4kV (trong đó tài sản ngành điện 438,68km, tài sản khách hàng 35,03km) và 296 trạm biến áp (TBA) phân phối công cộng, chuyên dùng.

Được giao quản lý, vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn thấp trũng, có nhiều cụm, khu công nghiệp và khách hàng quan trọng của tỉnh, những năm qua, Điện lực Hải Lăng luôn bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu cấp trên tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng lưới điện theo hướng đồng bộ, an toàn, thông minh và hiệu quả.

Giai đoạn 2022 đến nay, Điện lực Hải Lăng được Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Điện lực Quảng Trị quan tâm đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện với rất nhiều công trình quan trọng, như: Hoàn thiện chống quá tải lưới điện khu vực Hải Lăng; bổ sung thiết bị đóng cắt, phân đoạn và điều khiển xa tỉnh Quảng Trị; nâng cao độ tin cậy các TBA phụ tải tỉnh Quảng Trị; sửa chữa đường dây 22kV, TBA phụ tải khu vực Hải Lăng; lắp đặt dây chống sét và chống sét thông minh trên các xuất tuyến trung áp tỉnh Quảng Trị…

Điện lực Hải Lăng đưa vào vận hành nhiều trạm biến áp công suất lớn để cung ứng điện liên tục, an toàn, hiệu quả - Ảnh: V.M

Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2026, Điện lực Hải Lăng tập trung thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên, như: Xử lý rỉ dầu MBA, sơn MBA, sơn TU, thay tủ rỉ sét, xử lý tiếp xúc, luân chuyển MBA, cân pha san tải, luân chuyển thiết bị đóng cắt trên lưới.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra lưới điện trung áp, đầu cực MBA, các vị trí lèo, mối nối… bằng camera nhiệt, xử lý tiếp xúc khi có phát nóng. Đối với công tác sửa chữa lớn, Điện lực Hải Lăng đã hoàn thành 3 công trình, gồm: Cải tạo đường dây trung áp, thay dây hạ áp, thay vỏ MBA.

Đặc biệt, trong năm 2026, đơn vị đã chủ động tham mưu cấp trên tiến hành đầu tư xây dựng 5 công trình quan trọng, gồm: Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện trung hạ áp khu vực Đội quản lý Thành Cổ-Hải Lăng năm 2026; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Đội quản lý điện Hải Lăng năm 2026; nâng cao độ tin cậy các MBA phụ tải tỉnh Quảng Trị năm 2026; nâng cao khả năng chống sét lưới điện trung áp tỉnh Quảng Trị năm 2026...

Trong 8 tháng năm 2026, sản lượng điện thương phẩm toàn đơn vị tăng 19,86% so với cùng kỳ. Lũy kế thành phần phụ tải tăng trưởng: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 16,13%; công nghiệp, xây dựng 21,62%; thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng 31,32%; quản lý tiêu dùng “sinh hoạt” 17,07%; hoạt động khác 25,66%.

Ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng Điện lực Hải Lăng cho biết: “Nhờ chủ động chuẩn bị, xây dựng phương án cấp điện khoa học, sát thực tiễn nên hệ thống hạ tầng lưới điện của đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ, liên tục, an toàn, thông minh và hiệu quả.

Để bảo đảm cung ứng điện cho các khu vực, khách hàng quan trọng, như: Cảng biển Mỹ Thủy, khu công nghiệp Quảng Trị, các cụm công nghiệp, gồm: Diên Sanh (xã Diên Sanh), Hải Thượng (xã Hải Lăng), Hải Chánh (xã Nam Hải Lăng)…, các hạng mục đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện do đơn vị quản lý đều bám sát mục tiêu vận hành linh hoạt, tối ưu; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện; đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và phát triển phụ tải; từng bước hoàn thiện sơ đồ lưới điện 110kV theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Hiện nay, Điện lực Hải Lăng sử dụng phương thức kết dây thường xuyên, lấy từ nguồn TBA 110kV Diên Sanh để cấp điện cho các xuất tuyến 471, 472, 473, 474, 475, 477E83; 482 Hội Yên và 477 Mỹ Chánh. Ngoài ra, các xuất tuyến 471,472 E83 có mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Đông Hà”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do hoạt động sản xuất tại các cụm, khu công nghiệp chưa ổn định nên công tác dự báo phụ tải tại Điện lực Hải Lăng gặp rất nhiều khó khăn. Tỉ lệ tổn thất điện năng hạ áp lũy kế tăng do sản lượng tăng cao 17,07% so với cùng kỳ. Trước thực tế đó, đơn vị đã phát hiện, đưa ra phương án xử lý một số TBA có điện áp thấp, tiếp xúc không tốt; khắc phục tình trạng quá tải dây dẫn, chạm chập hạ áp do chim chuột làm tổ…, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt kế hoạch giao về tỉ lệ tổn thất điện năng hạ áp.