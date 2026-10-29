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Đi trọn khu phố 'chất nhất thế giới' ở TP.HCM

Ngày đăng 29.10.2026 Bài Trúc Hồ + Phương Lâm

Đón thêm sự hiện đại của Đa Kao sau sáp nhập, Tân Định (TP.HCM) mở ra nhịp sống đô thị tấp nập với ẩm thực và những trải nghiệm văn hóa đan xen trong từng con đường.

Trong danh sách 40 khu phố "chất nhất thế giới 2026" do tạp chí Time Out (Anh) công bố cuối tháng 9, phường Tân Định (TP.HCM) đứng thứ 12, cũng là đại diện Việt Nam duy nhất. Dấu ấn được tạo ra bởi những lớp di sản, tín ngưỡng, kiến trúc lâu đời.

Không hào nhoáng như phường Sài Gòn, cũng không xưa cũ như phường Bình Tây, phường Tân Định gói gọn các sắc thái đối lập của thành phố, giữa cái mới và cũ, náo nhiệt và tĩnh lặng.

Nhộn nhịp

Du khách có thể xuất phát từ đường Hai Bà Trưng sầm uất nhất phường. Ở đây, từ đầu đến cuối nối tiếp hàng quán. Khách du lịch đông đúc, xe cộ đổ về rồi nhanh chóng rẽ hướng.

Trong dòng chuyển động đó, nhà thờ Tân Định vẫn giữ vẻ tôn nghiêm rất riêng. Mặt tiền màu hồng khiến nhiều khách quốc tế phải ngoái nhìn, có người dừng lại chụp ảnh một lúc lâu.

Nhà thờ mang kiến trúc La Mã, hòa trộn Gothic và Phục Hưng. Cửa vòm, tháp chuông cao 60 m giữ nguyên qua thời gian. Buổi tối, công trình khoác lên diện mạo khác khi đèn thắp sáng.

Lần đầu đến Việt Nam, Angela (du khách Philippines) dành một ngày tham quan nhà thờ, ăn uống và mua sắm ở khu vực này. Cô cho biết: "Nơi đây thể hiện rõ nhịp sống địa phương. Hàng quán, khu tổ hợp đầy đủ phong cách. Từng con đường toát lên vẻ hiện đại, nhưng vẫn gần gũi. Với tôi, đây là nét thú vị của Tân Định".

Rời nhà thờ, chỉ vài bước, du khách đến chợ Tân Định - công trình đứng vững gần 100 năm.

Giữa dòng khách liên tục ra vào, chợ vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Những mảng tường vàng, mái đối xứng và chiếc đồng hồ phía trước khiến công trình đứng ngoài nhịp đổi thay của khu vực.

Sau lớp mặt tiền quen thuộc, khu nhà lồng chính có khoảng 400 gian hàng bán từ thực phẩm, đồ khô đến vải vóc, quần áo.

Đi đến cuối chợ, không khí thay đổi. Tiếng búa gõ "cộc cộc", tiếng người chọn đế, tìm quai rôm rả. Sạp đóng guốc mộc nằm ở đây.

Hàng chục năm qua, nghề truyền thống này vẫn âm thầm duy trì, cho đến khi được biết đến. Với chi phí 120.000-300.000 đồng, du khách đã có đôi guốc vừa khít bàn chân.

Gần chợ Tân Định có một lối rẽ vào đường Đinh Công Tráng, nơi các tour du lịch kết thúc ở bánh xèo 46A. Nhưng nếu đi sâu hơn, du khách sẽ thấy GIAO Coffee & Wine và dừng chân ăn uống.

Cải tạo từ một căn nhà Pháp cổ, quán giữ nguyên những viên gạch lát bông, tường vôi vữa. Tầng dưới mang âm hưởng Đông Dương, tầng trên mang hơi hướm hiện đại với sofa và đĩa nhạc.

Thực đơn giao thời cà phê sáng và rượu vang tối, sáng tạo từ những gì diễn ra xung quanh khu vực.

Dựa vào phần nhỏ người Hoa và hơi thở Pháp, cà phê chí mè phủ kết hợp nền cà phê sữa đắng và mè đen rang béo, tạo vị quen mà lạ. Cocktail bánh xèo cũng khai thác chất liệu từ bánh xèo 46A, bên trên đặt foam lá quế tây.

Các món ăn chế biến tỉ mỉ. Với món Âu, mì Ý bò xốt kem giữ được độ dai sợi mì, phủ đều xốt béo mặn, thịt bò áp chảo mọng nước.

Gà chiên xốc muối ớt nằm trong món Á, đủ giòn, đậm vị, cay thơm. Bánh mì chảo đặt trong đĩa gang giữ nóng, gồm trứng ốp la, chả, thịt bò và rau củ, nêm nếm vừa vặn.

Nắng dịu dần, bụng đã no là lúc quay lại đường Hai Bà Trưng, ghé Tan Dinh Compound để tìm hiểu ngôn ngữ thời trang đương đại.

Khu tổ hợp nhỏ gọn, quần áo bố trí từ tầng trệt lên tầng một. Tại đây quy tụ hơn 50 thương hiệu nội địa như Bacykism, Devotus, Nevertheless..., đủ phong cách từ tối giản đến cá tính.

Khi đèn đường bật sáng. Từ đây, đi thêm một đoạn ngắn rồi rẽ phải sẽ bắt gặp The Moss Bar nằm gần cuối đường Đặng Dung.

Quán ẩn sau cánh cửa mô phỏng máy bán nước tự động. Nếu không để ý rất dễ đi qua.

Ánh sáng bên trong không quá chói, âm nhạc vừa tai. Quán chỉ hơn chục bàn, khoảng cách đủ để trò chuyện nhỏ, hoặc im lặng mà không cảm thấy buồn tẻ.

Thực đơn kể lại ký ức bằng nguyên liệu trong ẩm thực Việt Nam. Cocktail hủ tiếu sa tế mở đầu câu chuyện. Theo bartender, thành phần bao gồm rượu whisky, nước ép khế và sa tế tách dầu nhờ nhiệt độ âm, bên trên đặt hủ tiếu sấy giòn, khi uống cay nhẹ.

Thay vì ăn riêng lẻ, cocktail chuối nướng than hồng đưa chuối và nước cốt dừa vào ly cocktail, điểm nền rượu gạo truyền thống. Vị nồng và béo lưu lại khá lâu.

Yên bình

Ngày tiếp theo, du khách có thể bắt đầu từ đường Trần Nhật Duật, ngắm những ngôi nhà cổ nằm sát công trình mới. Ở đây, hàng quán không nhiều, nhưng chất lượng.

Một trong số đó là NÔM Dining - nhà hàng được Michelin Guide năm nay gọi tên Michelin Selected (chất lượng xuất sắc).

Bao quanh nhà hàng là vườn trưng bày gạch thủ công từ làng Bát Tràng (Hà Nội). Bên trong, văn hóa Việt hiện diện qua không gian lấy cảm hứng từ chữ Nôm, phòng ăn ngăn bằng cửa bức bàn. Băng qua bếp mở, hành trình ẩm thực đương đại dưới tay bếp trưởng Chris Fong đưa du khách đi dọc 3 miền.

Khác với miền Bắc, món ăn miền Trung kết tinh từ cung đình Huế và đời sống của miền. Khởi đầu là thịt ngâm nước mắm, chấm cùng xốt từ thạch củ cải và mắm tôm chua lạ miệng.

Mì Quảng đa dạng nguyên liệu từ tôm sú, đùi ếch nấu chậm, má heo nhồi chả tôm..., kết hợp một số món ăn kèm. Vị đậm đà, đủ no cho bữa chiều tối.

Bánh canh cá điểm xuyến cá tuyết chắc thịt, ăn cùng trứng cá tầm và măng tây trắng, rưới xốt thảo mộc hoặc cá X.O. Cuối cùng, hành trình khép lại bằng món tráng miệng miền Nam.

Cách nhà hàng vài bước chân là SÂM Saigon (đường Trần Nhật Duật). Bước theo cầu thang dẫn lên tầng trên, âm thanh nhỏ dần, ánh sáng dịu hơn, không gian khẽ khàng tái hiện hơi thở văn hóa khu Chợ Lớn.

Món ăn nhẹ kiểu Quảng Đông, Phúc Kiến, Triều Châu, Khách Gia, Hải Nam và rượu ủ thảo mộc phục vụ ở đây. Hương vị món ăn ở mức ổn. Tuy nhiên, với đồ uống, du khách chưa quen rượu nồng độ mạnh cần cân nhắc món nghiên trì, chuyển sang thử dứa lên men hoặc trà tía tô.

Rảo bước thêm vài con hẻm, chưa đến 300 m, đường Đặng Tất mở ra nhịp sống yên ả, khác biệt rõ rệt so với những con đường khác ở phường Tân Định.

Đi sâu sẽ thấy vài biển hiệu quán bar nối tiếp. Không xập xình, nhưng đủ để buổi tối đắm trong cocktail và âm nhạc.

Khởi nguồn từ nhóm đam mê whisky, chuyên tìm rượu lạ và nhà chưng cất mới, PK Malroom trở thành whisky bar tiên phong tại Việt Nam. Không gian chìm trong giai điệu jazz dìu dặt, ánh nến và thoảng hương whisky. Điểm nhấn là kệ rượu chạy dọc tường.

Bartender rót cocktail pickleback vào ly, thành phần từ dưa chuột muối, chanh và gừng, trên nền rượu whisky Ailen. Đi qua đầu lưỡi là vị chua nhẹ, mặn thanh, vị thảo mộc đến sau cùng.

Cocktail penicillin có nền whisky và Islay Laphroaig 10 năm từ đảo Islay (Scotland), hòa quyện gừng, phảng phất hương khói và chút mặn của biển.

Nguyễn Minh Khánh, đồng sáng lập quán, chia sẻ: "Whisky là một hành trình vị giác. Đừng uống rượu bằng lưỡi người khác. Hãy quý từng xu bạn trả cho đồ uống của mình".

Rời khỏi quán bar, cháo ếch Tân Định nổi tiếng nằm cạnh chợ Tân Định đã dọn hàng. Những thố ếch kho Singapore nghi ngút khói, ăn cùng cháo nhuyễn, thêm dầu mè. Vị ngọt thịt quyện với xốt mặn ngọt, thích hợp cho bữa khuya khi đường sá đã thưa người.

Tưởng chừng quen thuộc, hóa ra phường Tân Định vẫn còn nhiều ngóc ngách đủ mới, đủ hay, ngay cả với người sống ở TP.HCM.

Hành trình khám phá khu vực này cần sự thong thả, dành vài ngày dạo bộ và nán lại từng góc nhỏ. Đổi lại, du khách có thể trải nghiệm những điều khó tìm thấy trong tour du lịch hay chạy xe lướt qua.

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