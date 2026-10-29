Dì tin cháu hết lòng, cháu làm dì… hết hồn!

Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Hoàng Vĩnh Tú.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ họ hàng (dì-cháu) với Tú. Vì tin tưởng là người thân trong nhà, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để bà sử dụng khi về nước dưỡng già. Gần đây, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Đầu năm 2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú các khoản tiền với tổng số 3,69 tỷ đồng. Cùng với 1 tỷ đồng từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho đứa cháu mà mình tin tưởng tổng cộng 4,7 tỷ đồng. Để tạo sự tin tưởng cho dì cách xa nửa vòng trái đất, Tú gửi qua Viber cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Vào tháng 3-2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được căn nhà tại đường Trần Xuân Lê (phường Thanh Khê, Đà Nẵng) với giá hơn 4,7 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà. Căn nhà “vừa miếng” so với số tiền mà dì đã gửi nhưng Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, không tiếp tục thanh toán theo thỏa thuận để hoàn thành việc chuyển nhượng. Sau đó, Tú cũng cắt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Giao dịch không thành, nhận thông tin từ người môi giới mua bán căn nhà mà bà C. phát hoảng, bàng hoàng với đứa cháu “trời ơi”.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bà C., Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh, rà soát địa bàn và xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, cơ quan Công an đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để làm rõ vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.