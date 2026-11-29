Dây chuyền tiền xử lý, sàng tuyển và phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà máy ở Yên Dũng (Bắc Ninh). (Ảnh: HỒNG CHÂU)

Không mùi chua nồng đặc trưng của rác thải sinh hoạt ủ lâu ngày, không làn khói mù mịt bốc lên từ ống xả, cũng chẳng có những vũng nước rỉ đen ngòm lênh láng dưới chân. Với những người làm báo từng đi qua không ít bãi rác lộ thiên hay khu xử lý ngột ngạt, sự “vắng mặt” của mùi hôi và khói bụi ngay giữa nơi tập kết rác hỗn hợp là một trải nghiệm khiến người ta phải tự hỏi: điều gì đã diễn ra bên trong những khối thiết bị khép kín kia?

Câu chuyện đưa tôi đến đây bắt đầu từ một thực tế quen thuộc đến nhức nhối ở Việt Nam: rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn. Từ bữa cơm gia đình, chợ dân sinh đến các khu phố, rác hữu cơ lẫn lộn với nilon, nhựa, giấy, cành cây, đất cát, gạch vỡ... lại gặp khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, mùa nồm ẩm ướt sũng nước, mùa mưa bão ngập ngụa. Nhiều công nghệ xử lý rác nhập ngoại hoặc mô hình đốt truyền thống khi đưa về áp dụng đã bộc lộ những “điểm nghẽn” khó vượt qua: kén rác đầu vào, tốn năng lượng sấy ẩm, phát sinh khí thải độc hại, ăn mòn thiết bị do nhiệt độ cao và môi trường phản ứng khắc nghiệt, hoặc chi phí đầu tư-vận hành quá sức với nhiều địa phương.

Kỹ sư Phạm Quốc Hùng giới thiệu quy trình công nghệ VPD. (Ảnh: HỒNG CHÂU)

Chính từ sự va đập giữa thực tiễn “rác hỗn hợp, ẩm ướt, không phân loại” và những giới hạn của các giải pháp hiện hành, nhóm kỹ sư của Công ty cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh ASIAN Bắc Giang đã chọn một lối đi riêng: phát triển công nghệ xử lý rác “3 không” (không khói, không nước thải, không tro xỉ) gắn với giải pháp nhiệt phân áp suất tùy biến (VPD) và xử lý mùi bằng vi sinh, hướng tới biến rác thành tài nguyên theo tinh thần kinh tế tuần hoàn.

Từ bài toán “lệch pha” đến những lò thử nghiệm dựng lên bằng mồ hôi và nước mắt

Ngồi trò chuyện cùng Tổng Giám đốc Bùi Quốc Dung và Phó Tổng Giám đốc Phạm Quốc Hùng giữa những ngày xưởng cơ khí và khu vận hành vẫn rộn ràng nhịp làm việc, tôi nhận ra phía sau những thuật ngữ kỹ thuật là cả một hành trình dò đường dài hơn một thập kỷ.

Anh Bùi Quốc Dung xuất thân từ ngành công trình thủy điện, Trường Đại học Thủy lợi, từng trải qua những năm tháng khởi nghiệp đầy cơ cực ở vùng quê nghèo Đồng Lạc (Chí Linh, Hải Dương cũ), làm đủ nghề mưu sinh rồi gắn bó với công trình xây dựng, cấp thoát nước, xử lý nước sạch và nước thải. Có giai đoạn biến cố sức khỏe nặng nề khiến anh suýt gục ngã, nhưng rồi ý niệm “làm sao để người dân sống khỏe mạnh hơn, bớt đi những hiểm họa môi trường” cứ đeo đẳng mãi. Còn anh Phạm Quốc Hùng, cựu sinh viên ngành Toán - Tin Đại học Bách khoa Hà Nội rồi học tiếp Đại học Thủy lợi, đã có nhiều năm làm tư vấn thiết kế, thi công và xử lý khí thải, lò đốt, vật liệu. Hai người bạn, hai nền tảng chuyên môn giao thoa, gặp nhau ở chung một trăn trở: làm sao giải được bài toán rác thải mà không dẫm lên vết xe đổ của những công nghệ đi trước?

Anh Phạm Quốc Hùng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của các hướng tiếp cận cũ: nếu đốt trực tiếp hoặc vận hành ở nhiệt độ quá cao, thiết bị dễ bị oxy hóa, ăn mòn, suy giảm tuổi thọ nhanh, kéo theo bài toán kiểm soát khí thải phức tạp và chi phí bảo trì tốn kém. Trong khi đó, rác thải sinh hoạt ở nước ta đa thành phần, độ ẩm cao, không thuần nhất như rác đã phân loại kỹ ở các nước phát triển. Nhóm từng thử nghiệm, từng trả giá bằng tiền bạc, thời gian và những lần phải “làm lại từ đầu”.

“Làm khoa học và làm công nghệ môi trường không thể bằng lòng với những gì đã có, càng không thể bê nguyên một mô hình vốn thiết kế cho loại rác khác về áp cho rác hỗn hợp ẩm ướt của mình. Muốn đi xa thì phải tìm ra nút thắt của từng công đoạn - từ độ ẩm, dòng vật chất, điều kiện phản ứng đến độ kín và độ bền vật liệu - rồi tự mình gỡ từng nút một”, kỹ sư Phạm Quốc Hùng chia sẻ.

Kỹ sư Bùi Quốc Dung giới thiệu hệ thống điều khiển tự động, giám sát và kiểm soát quá trình vận hành thiết bị lò nhiệt phân chất thải. (Ảnh: HỒNG CHÂU)

Trong ký ức của những người trong cuộc, có những giai đoạn khó khăn đến mức tưởng chừng không thể gượng dậy: vốn liếng cạn kiệt, thử nghiệm thất bại nối tiếp thất bại, có lúc cả nhóm ăn ngủ ngay tại khu lán trại, xe container, gồng mình qua những đêm trắng sửa từng chi tiết cơ khí, đường ống, van khóa, bộ điều khiển, rồi lại đối mặt với mưa bão tàn phá. Từ lò thử nghiệm ban đầu, qua nhiều lần cải tiến, điều chỉnh cấu trúc, tối ưu hóa từng cụm thiết bị và quy trình vận hành theo từng quy mô công suất, nhóm kỹ sư từng bước định hình nên hệ thống khép kín phù hợp hơn với điều kiện thực tế trong nước.

Bên trong quy trình “3 không” và vòng tuần hoàn từ rác thành nguyên liệu

Theo dõi quy trình vận hành tại cơ sở, tôi thấy cách tiếp cận của doanh nghiệp không tách rời giữa xử lý môi trường trước mắt và khai thác giá trị tài nguyên về lâu dài.

Ngay từ khâu tiếp nhận và tập kết, rác được xử lý khử mùi bằng chế phẩm vi sinh để hạn chế mùi hôi và côn trùng gây hại, giúp giảm áp lực môi trường chung quanh khu vực xử lý. Với đặc thù rác thải sinh hoạt hỗn hợp, việc giảm ẩm và tách phân loại các dòng vật chất được tính toán theo từng công đoạn để nâng cao hiệu quả chuyển hóa, hạn chế tiêu hao năng lượng không cần thiết khi làm bay hơi nước.

Điểm cốt lõi của công nghệ do Công ty cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh ASIAN Bắc Giang phát triển là quy trình xử lý khép kín áp dụng nguyên lý nhiệt phân áp suất tùy biến (VPD), kết hợp kiểm soát điều kiện nhiệt - áp suất và dòng vật chất trong hệ thống. Thay vì đốt hở để tro bụi, khói thải thoát thẳng ra môi trường, quá trình chuyển hóa diễn ra trong môi trường khép kín, hướng tới mục tiêu “3 không”: không khói phát tán gây ô nhiễm không khí, không xả nước thải ô nhiễm ra ngoài, không để lại tro xỉ độc hại tồn lưu.

Từ dòng rác đầu vào, các thành phần được phân tách và chuyển hóa thành những sản phẩm thứ cấp có thể tiếp tục đưa vào chuỗi sản xuất và đời sống như khí đốt (syngas), dầu sinh học, than sinh học (biochar), mùn hữu cơ cải tạo đất hay các dòng vật liệu nhựa, nilon phục vụ tái chế tùy theo mức độ tách lọc và nhu cầu thị trường. Tại phiên thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành” Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) cũng đã đề cập tới mô hình xử lý rác theo hướng phân hủy nhiệt khép kín triển khai thực tế tại địa phương, ghi nhận hiệu quả giảm phát thải và khả năng thu hồi các sản phẩm như dầu sinh học, than sinh học, khí syngas. Bên cạnh đó, Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cũng đã có văn bản thẩm định về hệ thống xử lý rác khép kín, chuyển rác thành nguyên liệu, tạo thêm cơ sở khoa học cho quá trình hoàn thiện và ứng dụng.

Trình diễn nhiên liệu lỏng thu hồi từ quá trình nhiệt phân rác thải sinh hoạt bằng công nghệ nhiệt phân. (Ảnh: HỒNG CHÂU)

Trò chuyện với tôi, Tổng Giám đốc Bùi Quốc Dung nhấn mạnh rằng giá trị của một công nghệ môi trường nằm ở tính thực tiễn, khả năng làm chủ thiết bị - sửa chữa kịp thời khi vận hành liên tục và đặc biệt là sự đồng hành của đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phản biện cũng như chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo. “Rác thải sinh hoạt phát sinh từng ngày, không có ngày nghỉ lễ hay ngày Tết, nên công nghệ muốn đứng vững phải chạy ổn định, dễ kiểm soát, làm chủ được kỹ thuật và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi người dân thấy môi trường sống bớt ô nhiễm, có thêm việc làm và nguồn tài nguyên được quay vòng thành sản phẩm hữu ích, đó mới là thành công bền vững nhất,” Tổng Giám đốc Bùi Quốc Dung bày tỏ.

Những “bài toán” còn ở phía trước để công nghệ đi xa hơn

Trải nghiệm thực tế cũng cho thấy con đường từ một sáng chế, một mô hình vận hành hiệu quả bước ra quy mô rộng lớn hơn không bao giờ trải hoa hồng.

Ở góc độ kỹ thuật và vận hành, việc quản lý đồng thời các pha rắn - lỏng - khí, chống ăn mòn, giữ độ kín, tối ưu hóa chi phí năng lượng theo từng vùng miền và nâng cao hiệu quả phân loại, xử lý rác hỗn hợp vẫn đòi hỏi sự cải tiến liên tục. Mỗi lô rác đầu vào khác nhau về độ ẩm, thành phần, mùa vụ đều đặt ra những yêu cầu điều chỉnh sát sao trong thực tế.

Ở góc độ cơ chế và thị trường, cả lãnh đạo doanh nghiệp lẫn các ý kiến chuyên môn đều chỉ ra những vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ: thủ tục đầu tư, đất đai, thẩm định công nghệ, tiêu chuẩn đánh giá “công nghệ xanh”, đầu ra ổn định cho các sản phẩm tái chế - nguyên liệu thứ cấp cũng như cơ chế hỗ trợ thử nghiệm, thương mại hóa để công nghệ nội địa có thêm bệ phóng.

Rời khu nhà máy khi chiều buông xuống, tôi nhìn lại những dãy thiết bị khép kín hiện đại. Bài toán rác thải ở Việt Nam chắc chắn không thể giải quyết chỉ bằng một giải pháp đơn lẻ hay trong một sớm một chiều. Nhưng từ những thử nghiệm bền bỉ của các kỹ sư Việt Nam hôm nay, một hướng đi đáng ghi nhận đang dần mở ra: xử lý rác không phát thải gắn với kinh tế tuần hoàn, lấy thực tiễn trong nước làm điểm xuất phát để giữ cho đất, nước và bầu không khí thêm phần trong lành.

Các chuyên gia môi trường tham quan hệ thống xử lý nước rỉ rác và kiểm tra trực quan chất lượng nước sau xử lý tại nhà máy. (Ảnh: HỒNG CHÂU)

Công ty Cổ phần Môi trường Năng lượng Xanh ASIAN Bắc Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh công nhận doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhóm kỹ sư sáng chế Hệ thống và quy trình nhiệt phân chất thải thu hồi khí đốt, dầu nhiệt phân và than hoạt tính không phát thải gồm Phạm Quốc Hùng, Bùi Quốc Dung và Nguyễn Xuân Nguyên được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và công nghệ) cấp Bằng độc quyền sáng chế.