Đi tìm hoa lan, phát hiện 2 mộ liệt sĩ

Ngày 21/10, thông tin từ Đội K51 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự và chính quyền địa phương xã Krông Bông tiến hành quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tiến hành khai quật 2 phần mộ liệt sĩ tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Ảnh Đội K51).

Trước đó, anh Trần Hải (trú tại buôn Ja, xã Hoà Sơn, tỉnh Đắk Lắk) trong lúc đi tìm hoa lan rừng trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin thì phát hiện 2 ngôi mộ, trên mỗi ngôi mộ có đánh dấu bằng một hòn đá. Xung quanh 2 ngôi mộ có nhiều vật dụng của bộ đội. Nghi đây là mộ của liệt sĩ nên anh Hải đã trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, vị trí 2 ngôi mộ nằm tại khu vực gần suối, cách khu an táng của Bệnh viện dã chiến khu căn cứ H9 khoảng 300m.

Tiến hành đưa 2 liệt sĩ về nơi thờ cúng để chuẩn bị an táng (Ảnh Đội K51).

Từ những xác minh trên, Đội K51 phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã Krông Bông và chính quyền địa phương đã vượt hơn 20km đường rừng đến vị trí tiến hành khảo sát, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Sau đó đem 2 hài cốt liệt sĩ về thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng thời gian tới.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51 cho hay, trong ngày hôm qua (20/10), Đội K51 cũng đã tiến hành quy tập thêm được 2 hài cốt liệt sĩ gồm: Một hài cốt của liệt sĩ được phát hiện từ tin báo của người dân tại thôn 1, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk và một hài cốt liệt sĩ được Đội K51 tìm thấy tại xã Busra, huyện Betchanda, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Trong quá trình khai quật, cả hai phần mộ đều tìm thấy nhiều di vật như: dép cao su, cúc áo, quần bộ đội, bát sắt B52, bút mực…

Cán bộ, chiến sĩ tiến hành cất bốc hài cốt một liệt sĩ tại xã Ea Bung (Ảnh Đội K51).

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 49 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch “500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nhiều di vật được tìm thấy trong mộ của liệt sĩ phát hiện tại xã Ea Bung (Ảnh Đội K51).

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ, nhân dân, các nhân chứng và Cựu chiến binh có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51; số điện thoại: 0967.311.134; đồng chí Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51; số điện thoại: 0963.965.739; đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0906.354.678).