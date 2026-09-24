Đi tiêu phân đen, cụ bà 71 tuổi sốc mất máu vì xuất huyết tiêu hóa

Chóng mặt và sốc mất máu

Bệnh nhân N.T.X.B. (71 tuổi, ngụ Vĩnh Long) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu sau khi xuất hiện đi tiêu phân đen, mệt và chóng mặt. Khi nhập viện, người bệnh đã rơi vào tình trạng sốc do mất máu, huyết áp tụt, da niêm xanh, nhợt nhạt.

Theo thông tin từ bệnh viện, người bệnh có nhiều bệnh lý nền gồm tăng huyết áp, tiền sử nhồi máu cơ tim đã đặt stent, thay khớp háng, suy thượng thận, hen phế quản và đang sử dụng thuốc kháng đông.

Đây là yếu tố khiến tình trạng xuất huyết trở nên đáng lưu ý. Người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền và đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu có nguy cơ diễn tiến nặng khi xảy ra chảy máu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân thiếu máu nặng do mất máu. Nội soi dạ dày – tá tràng phát hiện máu đang chảy trên nền một ổ loét lớn vùng dạ dày – tá tràng.

Các bác sĩ nhận định đây là xuất huyết tiêu hóa trên mức độ nặng, đang tiếp diễn. Người bệnh được hồi sức, truyền máu và tiến hành nội soi cấp cứu nhằm kiểm soát nguồn chảy máu.

Qua nội soi, vị trí chảy máu được kẹp clip cầm máu. Sau can thiệp, tình trạng xuất huyết giảm rõ rệt nhưng vẫn còn rỉ máu tại vị trí tổn thương.

Do nguy cơ chảy máu tái phát cao, ê-kíp tiếp tục hội chẩn và thực hiện CT bụng. Hình ảnh cho thấy vùng loét ở hành tá tràng có nhiều mạch máu tăng sinh, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết trở lại.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, các bác sĩ quyết định tiếp tục can thiệp mạch để nút mạch cầm máu. Sau can thiệp, hình ảnh kiểm tra cho thấy lượng máu đến vùng tổn thương giảm đáng kể.

Bệnh nhân tiếp tục được hồi sức, truyền máu, bổ sung đạm và theo dõi sát. Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe dần ổn định và hồi phục.

BS.CKI Tống Minh Nhựt, Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đây là trường hợp cấp cứu phức tạp do người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền, đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến quá trình đông máu và nhập viện trong tình trạng mất máu nặng.

Bác sĩ cho biết việc đánh giá nhanh, hồi sức kịp thời cùng sự phối hợp giữa các chuyên khoa, từ nội soi đến can thiệp mạch, đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát nguồn chảy máu và hạn chế nguy cơ suy các cơ quan do thiếu máu nuôi.

Phân đen không nên xem nhẹ

BS.CKI Tống Minh Nhựt cảnh báo, phân đen, đặc biệt khi đi kèm mệt, chóng mặt, da xanh nhợt hoặc tụt huyết áp, có thể là biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa. Trong trường hợp chảy máu nhiều, người bệnh có thể mất máu nhanh và rơi vào tình trạng sốc.

Với người lớn tuổi, người có nhiều bệnh nền hoặc đang sử dụng thuốc kháng đông, việc xuất hiện phân đen bất thường càng cần được đánh giá y tế sớm. Không nên tự theo dõi kéo dài tại nhà khi kèm các dấu hiệu toàn thân như chóng mặt, yếu lả, da niêm nhợt hoặc tình trạng diễn tiến nhanh.

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