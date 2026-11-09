Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà đón nhận cây bồ đề từ Đại sứ quán Ấn Độ

Hoạt động góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường kết nối nhân dân và vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn cùng Đại sứ Tshering W. Sherpa và Đoàn công tác thực hiện nghi lễ lễ Phật, tham quan, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa và Phật giáo của chùa Bổ Đà.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn cùng Đại sứ Ấn Độ và Đoàn công tác thực hiện nghi lễ lễ Phật tại chùa Bổ Đà. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Giới thiệu về di tích, Thượng tọa Thích Tục Vinh, Trụ trì chùa Bổ Đà chia sẻ với Đoàn quá trình hình thành, phát triển của chốn Tổ Bổ Đà; những nét độc đáo trong kiến trúc truyền thống, cảnh quan quần thể di tích, đặc biệt là vườn tháp cổ trên sườn núi Phượng Hoàng và chùa Cao gắn với nhiều dấu tích, truyền thuyết lịch sử.

Được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, chùa Bổ Đà còn là một hợp phần của Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đây là nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, tôn giáo tiêu biểu của vùng Kinh Bắc.

Trong chương trình, Đoàn công tác tham quan kho tàng di sản Hán Nôm, tìm hiểu bộ ván kinh Phật khắc gỗ cổ với hàng nghìn mộc bản được lưu giữ tại chùa. Đại sứ và các đại biểu còn trực tiếp trải nghiệm in mộc bản trên giấy dó, tìm hiểu kỹ thuật khắc in truyền thống, qua đó hiểu thêm giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của di sản.

Các đại biểu tham gia trồng cây bồ đề trong khuôn viên chùa Bổ Đà. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Điểm nhấn của chuyến thăm là nghi thức trao tặng và trồng cây bồ đề tại khuôn viên Tam quan chùa Bổ Đà. Cây do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng, mang ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo, gắn với sự kiện Đức Phật thành đạo dưới cội bồ đề.

Việc tiếp nhận và vun trồng cây bồ đề tại Tùng lâm Bổ Đà không chỉ thể hiện sự giao lưu, kết nối văn hóa và tâm linh giữa hai quốc gia mà còn lưu dấu tình hữu nghị tại một di tích Phật giáo có bề dày lịch sử của vùng Kinh Bắc. Sự kiện được ghi dấu bằng bia đá với dòng chữ: “Cây bồ đề từ đất Phật - Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam trao tặng Tùng lâm Bổ Đà, tháng 11 năm 2026”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng trên nền tảng những giá trị tương đồng về lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu chuộng hòa bình. Việc trao tặng, trồng cây bồ đề tại chùa Bổ Đà là hoạt động giao lưu văn hóa, tâm linh thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục mở rộng giao lưu, hợp tác với các đối tác Ấn Độ trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, kinh tế và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Tshering W. Sherpa khẳng định Phật giáo là cầu nối văn hóa, văn minh lâu đời giữa nhân dân hai nước; đồng thời nhấn mạnh giao lưu nhân dân giữ vai trò trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn nghệ sĩ biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh và ca trù. Ảnh: bacninh.gov.vn.

Nhắc lại sự kiện cung nghinh Xá lợi Đức Phật về Việt Nam được đông đảo nhân dân đón nhận, Đại sứ bày tỏ mong muốn có thêm nhiều hoạt động giao lưu Phật giáo quy mô, ý nghĩa được tổ chức tại Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ vào năm 2027, Đại sứ mong muốn tiếp tục phối hợp với thành phố Bắc Ninh và chùa Bổ Đà tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, di sản, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.