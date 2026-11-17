Nếu “Phố” gợi nhắc đời sống và những chuyển động của thời gian, “Hoa” tượng trưng cho vẻ đẹp mong manh của thiên nhiên, thì “Mộng” lại mở ra thế giới của tưởng tượng. Ba miền cảm xúc này tạo nên thế giới nghệ thuật đầy mộng mơ về ký ức Hà Nội của họa sĩ Nguyễn Minh. 50 bức tranh được trưng bày trong triển lãm “Mơ Mơ”, tại Huyen Art House, TP. Hồ Chí Minh, từ phố, hoa và mộng, họa sĩ Nguyễn Minh mang đến một Hà Nội giữa mơ và thực.