Di tích Nhà tù Hoả Lò trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son" chào mừng kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).

Không gian trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son" giới thiệu sáu câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng được ẩn dụ dưới hình tượng các "trái tình yêu": Trái Kiên trung: Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai Trái Sắt son: Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Thị Ái Trái Hy sinh: Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Thị Quang Thái Trái Bền gan: Nguyễn Văn Mẫn - Mai Ngọc Thuyết Trái Đồng hành: Nguyễn Văn Linh - Ngô Thị Huệ Trái Một lòng: Trường Chinh - Nguyễn Thị Minh

Sáu "Trái tình yêu" - sáu câu chuyện về "Giữ trọn lòng son"

Mỗi câu chuyện khắc họa một vẻ đẹp của tình yêu. Có "trái" mang vị đắng của chia ly, có "trái" chất chứa sự hy sinh, chờ đợi và lặng thầm; cũng có "trái" giữ lại hơi ấm của sự thủy chung và niềm tin sắt son. Nhưng còn lại sau tất cả là hạt giống bền bỉ của lòng thủy chung, ý chí kiên cường và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Lễ Khai mạc trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son".

Tình yêu của những chiến sĩ cách mạng hòa chung tình yêu đất nước

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, tình yêu riêng của những chiến sĩ cách mạng đã hòa vào tình yêu đất nước, hợp thành sức mạnh tinh thần lớn lao của dân tộc, vượt lên mọi thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù. Khi bị địch bắt giam nơi ngục tối, tình yêu ấy càng được nén chặt trong tim, tiếp thêm nghị lực để các chiến sĩ giữ vững khí tiết, kiên định niềm tin vào thắng lợi của cách mạng.

Trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng, khi bị địch bắt giam, có đôi vợ chồng khi gặp lại phải coi như chưa từng quen biết. Có tình yêu gửi gắm trong từng lá thư hay lời hẹn đợi chờ. Và cũng có những trái tim mang theo mất mát riêng, để tiếp tục chiến đấu vì Tổ quốc.

Trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son" lựa chọn góc tiếp cận này để khắc họa những câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình thủy chung, sắt son gắn liền với lý tưởng cách mạng trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trưng bày sử dụng nghệ thuật hát xẩm - loại hình diễn xướng dân gian giàu bản sắc của Việt Nam để kể lại những câu chuyện tình yêu. Khúc xẩm "Giữ trọn lòng son" được sáng tác riêng dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu. Sự kết hợp làn điệu dân gian truyền thống với thuyết minh, trải nghiệm tương tác góp phần giới thiệu giá trị nghệ thuật truyền thống và mang lại cảm xúc cho công chúng trong hành trình tham quan.

Điểm nhấn trong chương trình là không gian "Thư viện thư tình", đọc những bức thư được phối tác trên lụa và tham gia các hoạt động tương tác: chụp ảnh photobooth, trải nghiệm công nghệ NFC và gửi gắm thông điệp tại "Cây thư tình".

Bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ

Tiếp nối hành trình là không gian "Thư viện thư tình", nơi giới thiệu hàng trăm lá thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dòng thư mộc mạc, chân thành giúp công chúng cảm nhận: bên cạnh ý chí chiến đấu và tinh thần bất khuất, người chiến sĩ cách mạng vẫn luôn mang trong tim tình yêu dành cho gia đình, người thương, đồng đội và quê hương, đất nước. Tại đây, khách tham quan có thể khám phá những bức thư thông qua công nghệ tương tác NFC và được phối tác trên lụa, đồng thời tự tay viết lời nhắn gửi tới những người thân yêu và treo lên "Cây thư tình".

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ thuyết minh và các hoạt động tương tác, trưng bày chuyên đề "Giữ trọn lòng son" không chỉ giới thiệu những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cách mạng mà còn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi công chúng được nghe, được chứng kiến, được khám phá và tự mình viết tiếp những thông điệp yêu thương.

Qua đó, trưng bày góp phần khẳng định giá trị của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh của những người chiến sĩ cách mạng; đồng thời khơi dậy sự trân trọng đối với cuộc sống hòa bình hôm nay, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cống hiến của các thế hệ đi trước.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày, lắng nghe bài hát xẩm được sáng tác riêng cho trưng bày, nghe nội dung thuyết minh và theo dõi hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu son sắt, thủy chung của hai vợ chồng chiến sĩ cách mạng Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết cùng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Trong không gian trưng bày, khách tham quan có thể quét mã QR để nghe nội dung trưng bày trên hệ thống phát thanh trực tuyến. Không chỉ lắng nghe và quan sát, khách tham quan còn được trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá nội dung trưng bày thông qua hoạt động sưu tập sáu dấu ấn biểu trưng cho sáu câu chuyện tình yêu trên tấm thẻ lưu niệm "Dấu Yêu".