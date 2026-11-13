Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức Trưng bày đặc biệt về 'câu chuyện tình yêu' nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Di tích Nhà tù Hỏa Lò liên tục đổi mới cách tiếp cận, cách "kể chuyện" lịch sử để trở thành điểm đến hấp dẫn. (Ảnh: GIANG NAM)

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc, như bao người khác, các chiến sĩ cách mạng cũng có tình yêu đôi lứa. Nhưng điều đặc biệt ở họ là tình yêu của cá nhân đã hòa vào tình yêu đất nước. Tình yêu ấy giúp họ vượt lên mọi thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù.

Khi bị địch bắt giam nơi ngục tối, tình yêu ấy càng được nén chặt trong tim, tiếp thêm nghị lực để các chiến sĩ giữ vững khí tiết, kiên định niềm tin vào thắng lợi của cách mạng.

Đặc biệt, trong những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng, có đôi vợ chồng khi gặp mặt lại phải coi như chưa từng quen biết để che mắt quân thù. Có những tình yêu gửi gắm trong từng lá thư. Cũng có những trái tim mang theo mất mát riêng, để tiếp tục chiến đấu vì Tổ quốc...

Câu chuyện tình yêu là chủ đề chưa được nhiều người biết đến, nhưng lại nói lên tấm lòng son sắt, sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cách mạng. Bởi vậy, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò chọn chủ đề này nhân lần đầu tiên Hà Nội cùng cả nước tổ chức các hoạt động mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Logo của trưng bày mang hình trái tim - biểu tượng của tình yêu thủy chung, vững bền. (Ảnh: BTC)

Không gian trưng bày tại di tích Nhà tù Hỏa Lò tập trung giới thiệu sáu câu chuyện của các chiến sĩ cách mạng được ẩn dụ dưới hình tượng các “trái tình yêu”: “Trái Kiên trung” - đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” - đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” - đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” - đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” - đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” - đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Mỗi câu chuyện khắc họa vẻ đẹp của tình yêu. Có “trái” mang vị đắng của chia ly, có “trái” chất chứa sự hy sinh, chờ đợi và lặng thầm; cũng có “trái” giữ lại hơi ấm của sự thủy chung và niềm tin sắt son. Nhưng sau tất cả là hạt giống bền bỉ của lòng thủy chung, ý chí kiên cường và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.

Không chỉ lắng nghe và quan sát, khách tham quan còn được trực tiếp tham gia vào hành trình khám phá nội dung trưng bày thông qua không gian “Thư viện thư tình”, nơi giới thiệu hàng trăm lá thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ thuyết minh và các hoạt động tương tác, trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” không chỉ giới thiệu những câu chuyện tình yêu trong lịch sử Cách mạng mà còn mang đến một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi công chúng được nghe, được chứng kiến, được khám phá và tự mình viết tiếp những thông điệp yêu thương. Qua đó, trưng bày góp phần khẳng định giá trị của tình yêu, lòng thủy chung và sự hy sinh của những người chiến sĩ cách mạng.

Trưng bày sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/11 sắp tới.